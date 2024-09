हैदराबाद में भारी बारिश के बीच पकड़ा गया विशाल अजगर, देखते ही लोग बनाने लगे Video, फिर ऐसे किया गया रेस्क्यू

हैदराबाद में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है और अगले दो दिनों तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. हैदराबाद के हसन नगर इलाके में शनिवार शाम को बारिश के बाद एक विशाल बर्मीज अजगर देखा गया. हबीब मसूद द्वारा साझा किए गए एक वायरल वीडियो में, हसन नगर में एक लंबा अजगर दिखाई दिया, और क्षेत्र के लोगों ने तुरंत एक पेशेवर सांप बचावकर्ता को इसकी जानकारी दी. शाकिर अली ने सांप को पकड़ा और रिहायशी इलाके से दूर ले गए.

आसपास खड़े लोग अजगर को देखने के लिए उत्सुक थे और कई लोग अपने मोबाइल फोन पर उसकी तस्वीर खींचते देखे गए. एक एक्स पोस्ट में हबीब ने लिखा, 'पेशेवर सांप बचावकर्ता मीर शकील अली द्वारा हसन नगर इलाके में एक बड़े सांप को बचाया गया. यह सांप 31 अगस्त को हैदराबाद में हुई भारी बारिश के बाद पाया गया था.”

देखें Video:

