मुंबई के कई हिस्सों में देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया. जलभराव होने से कई इलाकों में ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है. इस बीच IMD ने मुंबई के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. मुंबईकरों से अपील है कि आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलें. भारी बारिश और जलभराव की संभावना, प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है.