मुंबई के कई हिस्सों में देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया. जलभराव होने से कई इलाकों में ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है. इस बीच IMD ने मुंबई के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. मुंबईकरों से अपील है कि आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलें. भारी बारिश और जलभराव की संभावना, प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है.
मुंबई में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत
मुंबई के विक्रोली (पश्चिम) में जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत और 2 घायल हुए: बीएमसी
बीड जिले में बारिश के बीच ज़िला अस्पताल की जर्जर छत का प्लास्टर गिरा
महाराष्ट्र के बीड जिले में बारिश के बीच ज़िला अस्पताल की जर्जर छत का प्लास्टर गिर गया. इस हादसे में एक मरीज़ मामूली रूप से घायल हुआ है. ज़िला अस्पताल की इमारत ख़तरनाक स्थिति में है.
महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रिसोड और मालेगांव तालुकाओं के कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित
महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रिसोड और मालेगांव तालुकाओं के कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. कल शाम से ही भारी बारिश हो रही है. इस बारिश के कारण बोरखेड़ी-गणेशपुर, खंडाला-वाघी, केनवाड़-गणेशपुर मार्ग कुछ देर के लिए बंद हो गए. जबकि पचम्बा गांव के पास नवनिर्मित पुल बह गया. पचम्बा-गणेशपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है. बाढ़ ने जिले की हल्दी और सोयाबीन की फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया.
भारी बारिश के बाद मुंबई के कुछ इलाकों में जलभराव
#WATCH मुंबई: शहर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
वीडियो गांधी मार्केट से है। pic.twitter.com/8eVHYbpc9E