मुंबई में भारी बारिश से हुआ लैंडस्लाइड, झोपड़ी पर पत्थर गिरने से पिता-बेटी की मौत, दो घायल

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में शुक्रवार से लगातार तेज बारिश (Mumbai Heavy Rain) का कहर जारी है. कुछ गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुआ. जबकि राजधानी मुंबई का भी बुरा हाल है. मुंबई की सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. मुंबई में बारिश से हालात इतने खराब इतने खराब हैं कि लैंडस्लाइड (Mumabi Landslide) हो गया है. भारी बारिश की वजह से मुंबई के विक्रोरी इलाके के वर्षागर में लैंडस्लाइड हुआ है. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है.

भारी बारिश से मुंबई में हुआ लैंडस्लाइड

भूस्खलन की यह घटना 16 अगस्त को तड़के 2 बजकर 39 मिनट पर हुई. एमएफबी ने सुबह 5.50 बजे इस हादसे की सूचना दी. लैंडस्लाइड विक्रोली के जनकल्याण सोसाइटी में हुआ है. जानकारी के मुताबिक पहाड़ी इलाके से मिट्टी और पत्थर खिसककर एक झोपड़ी पर जा गिरे. इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए थे, जिनको राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन दो लोगों की मौत तब तक हो चुकी थी.19 साल की शालू मिश्रा, 50 साल के सुरेश मिश्रा शामिल हैं. जबकि 45 साल की आरती और 20 साल के ऋतुराज ट्रॉमा वार्ड में भर्ती हैं. उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है. हादसे में जान गंवाने वाले पिता और बेटी हैं. जबकि मां और बेटे का इलाज चल रहा है.

मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट

मूसलाधार बारिश की वजह से मुबंई में रेड अलर्ट जारी किया गया है. पुलिस ने पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. जिसके बाद IMD ने रेड अलर्ट की जानकारी दी. बीएमसी ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया है. तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है.

सतर्क रहें, बेवजह घर से बाहर न निकलें

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट और ठाणे के लिए 16 और 17 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. IMD ने कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मुंबईकरों से अपील कि गई है कि जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलें. भारी बारिश और जलभराव के चलते सतर्क रहें.

बीड जिले में बारिश से गिरी अस्पताल की छत

छत्रपति संभाजीनगर जिले के कुछ गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. जबकि बीड जिले में बारिश के बीच ज़िला अस्पताल की जर्जर छत का प्लास्टर गिर गया. इस हादसे में एक मरीज मामूली रूप से घायल हो गया. बता दें कि ज़िला अस्पताल की इमारत ख़तरनाक स्थिति में है. वहीं महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रिसोड और मालेगांव तालुकाओं के कुछ गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं. शुक्रवार शाम से हो रही भारी बारिश की वजह से बोरखेड़ी-गणेशपुर, खंडाला-वाघी, केनवाड़-गणेशपुर मार्ग कुछ देर के लिए बंद हो गए. जबकि पचम्बा गांव के पास नवनिर्मित पुल बह गया. पचम्बा-गणेशपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है.