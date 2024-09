बैचलर्स के लिए आए दिन 10-15 पार्सल मंगाने से परेशान था गार्ड, हाउसिंग सोसाइटी ने जारी किया खास नोटिस

ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में आजकल हर दिन लोग कुछ ना कुछ नया ऑर्डर करते ही रहते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं. ऐसे में मल्टीस्टोरी ब्लिडिंग्स और हाउसिंग सोसाइटीज के वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड्स की आपत्ति भी लाजमी है. हाल में एक हाउसिंग सोसाइटी द्वारा "बहुत ज़्यादा पार्सल" के बारे में जारी किया गया नोटिस ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींच रहा है. आमतौर पर जब ऐसे नोटिस जारी किए जाते हैं, तो लोग मुखर होकर फ़ैसले के प्रति अपनी असहमति दिखाते हैं, लेकिन इस मेमो को ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़र्स से सराहना मिली. खासतौर से बैचलर्स के लिए जारी किए गए इस नोटिस में उनसे सुरक्षा गार्ड से उनकी ओर से डिलीवरी लेने की रिक्वेस्ट करना बंद करने के लिए कहा गया है.

एक एक्स यूज़र ने लिखा, "सोसाइटी के अध्यक्ष पागल हैं. मेरे कजिन की बिल्डिंग को एक दिन में बहुत ज़्यादा पार्सल प्राप्त करने के लिए चेतावनी दी गई." नोटिस में बताया गया है कि सात साल से काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को बताया कि, उसे रोजाना "बड़ी संख्या में पार्सल" मैनेज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका नियमित काम प्रभावित हो रहा है.

पूरा नोटिस यहां देखें

SOCIETY PRESIDENTS ARE INSANE!



My cousin's building got a warning for receiving too many parcels in a day ???????? pic.twitter.com/Baj7vCKRtF