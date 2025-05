पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने पर 1947 का नोटिस हो रहा वायरल, दिल्ली राशन विभाग ने किया था जारी

22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने शॉर्ट-टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, हालांकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पाकिस्तानी नागरिक सालों या दशकों से भारत में रह रहे हैं. वहीं इसी के बीच, दिल्ली राशनिंग विभाग (Delhi Rationing Department) का साल 1947 का एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह नोटिस भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जारी किया गया था.



नोटिस में लिखा है, "1947: दिल्ली राशनिंग द्वारा नोटिस. क्या आप पाकिस्तान जा रहे हैं? अगर हां, तो कृपया अपने राशन कार्ड जमा करना न भूलें." बता दें. इसके नीचे लिखा है, ये कार्ड दिल्ली राशनिंग विभाग की ओर से जारी किया गया है. हालांकि इस राशन कार्ड में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस बारे में भारत सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है.



वहीं सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आज, 30 अप्रैल को X पर शेयर किया गया था. जिसके बाद कुछ ही घंटों में इसे 8,000 से ज्यादा बार देखा गया. जहां लोगों ने इस पोस्ट को पसंद किया है और कुछ कमेंट भी आए.



1947 :: Notice by Delhi Rationing



" Are You Leaving For Pakistan ?



If So, Please Do Not Forget to Surrender Your Ration Cards "