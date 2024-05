सड़क पार कर रहा था बाघ, तभी तेज रफ्तार कार ने मार दी जोरदार टक्कर, खुद को घसीटते दिखा बेजुबान

Speeding Car Hits Tiger Badly: इंटरनेट पर अक्सर जंगली जानवरों से जुड़े वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, इनमें से कुछ में खूंखार जानवरों को सड़क पार करते देखा जाता है. एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया हाइवे से सामने आ रहा है, जहां के नवेगांव नागजीरा सैंचुरी के पास सड़क पार कर रहे बाघ को स्पीड में कार चला रहे एक शख्स ने बुरी तरह टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि, बाघ सड़क पर ही चारो खाने चित हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि, इस टक्कर में बाघ बुरी तरह से जख्मी हो गया. हालत ऐसी हो गई कि वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था.

बाघ को कार ने मारी जोरदार टक्कर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस वीडियो को @Prateek34381357 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. महज 19 सेकंड के इस वीडियो में टक्कर के बाद बाघ को सड़क के किनारे बदहवास स्थिति में बैठा देखा जा सकता है. इस हादसे के बाद बाघ रोड को पार कर जंगल में भागने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन जख्म के वजह से वो चल नहीं पाता. वीडियो में आगे आप देखेंगे कि, कैसे बड़ी मुश्किल से बाघ कभी लड़खड़ाते हुए, तो कभी खुद को घसीटते हुए रोड पार कर जाता है.

यहां देखें वीडियो

This happened on Bhandara - Gondia highway which runs through the Navegaon Nagzira sanctuary, A high speeding Creta vehicle hit a adult male tiger which was crossing the road, injured animal was rescued and was being shifted to Nagpur for treatment but died before reaching… pic.twitter.com/WxzEOwtqeU