प्राइवेट नौकरी कैसे करनी चाहिए? बुजुर्ग ने बॉस का नाम लेकर बताया सबसे बड़ा सीक्रेट

Private job hidden truth: कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग की सादी बातों से मिल जाती है. 75 साल तक प्राइवेट नौकरी करने वाले 'अंकल' ने कैमरे के सामने जो कहा वो न मोटिवेशनल भाषण है न किताबों की लाइन. बस तजुर्बे की खुशबू है जो सीधा दिल तक पहुंचती है. इंस्टाग्राम पर piyushtiwaritalks नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में एक शख्स एक बुजुर्ग से मिलवाता है, वह बताता है कि 'अंकल' 75 साल तक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर चुके हैं, फिर कैमरा उनकी तरफ घुमाया जाता है और कहा जाता है आप बताइए...यहीं से शुरू होती है वो बात जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

भरोसा ईमानदारी और सब्र यही है असली पूंजी (Trust Honesty and Patience Matter Most)

बुजुर्ग शख्स बड़े सलीके से कहते हैं, 'जहां भी नौकरी करो भरोसे के साथ करो.अपने मैनेजर और सीनियर को विश्वास में रखो. काम ईमानदारी से करो, क्योंकि सबसे पहले वही ईमानदारी काम आती है और वही आगे चलकर आपको फायदा देती है. उनका कहना है कि नौकरी तभी छोड़ो जब दूसरी नौकरी हाथ में हो. खाली बैठना सबसे बड़ा नुकसान है.'

क्यों वायरल हुआ ये वीडियो (Why This Video Is Going Viral)

वीडियो के ऊपर लिखा है, Hidden Truth of Private Job Day 21 of Sharing Sales Experience. कैप्शन में बताया गया है कि ये रील्स सेल्स के रियल फील्ड एक्सपीरियंस हैं. अब तक 2 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि ऐसी बातें आज के युवाओं को सुननी चाहिए. आज जब नौकरी बदलना ट्रेंड बन चुका है. ऐसे में अनुभव से निकली सच्ची सलाह बहुत मायने रखती है. ये वीडियो याद दिलाता है कि तरक्की शॉर्टकट से नहीं सब्र और भरोसे से मिलती है. सादगी से कही गई बात अक्सर सबसे गहरी होती है. 75 साल के अनुभव की ये सीख हर नौकरीपेशा के लिए आईना है.

ये भी पढ़ें:- जवानी में नहीं हो पाई शादी, 40 साल बाद एक-दूजे का हुआ कपल, दिल छू लेगी कहानी

ये भी पढ़ें:- दुनिया के सबसे अजीबोगरीब शहर में फंसे सैकड़ों प्लेन पैसेंजर, 2600 रुपए के इस नियम ने डाला मुसीबत में