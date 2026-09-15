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यूएस में 'ह्यूमन एरर' की वजह से क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, बाल-बाल बची पैसेंजर्स की जान

हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद हादसे की जांच की गई, जिसमें पता चला कि ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था.

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यूएस में 'ह्यूमन एरर' की वजह से क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, बाल-बाल बची पैसेंजर्स की जान
यूटा एयरपोर्ट टैक्सीवे पर लैंडिंग के वक्त क्रैश होते हुए हेलीकॉप्टर की तस्वीर.
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Viral Video: सोशल मीडिया पर 24 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लाल रंग का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त क्रैश होता नजर आ रहा है. वो पहले जमीन से टकराकर हवा में उछलता है और फिर गोल-गोल घूमकर क्रैश हो जाता है. सबसे पहले हेलीकॉप्टर का टेलबूम आकर जमीन से लगता है और फिर उसका पंखा जमीन से टकराकर टूट जाता है. गनीमत यह रही कि इस हादसे के बावजूद हेलीकॉप्टर में सवार दोनों लोग मामूली चोटों के साथ सुरक्षित बच गए हैं.

ह्यूमन एरर की वजह से हुआ हादसा

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, ये घटना अमेरिका के यूटा एयरपोर्ट पर हुई है. ये बेल 206 हेलीकॉप्टर है जो टैक्सीवे पर क्रैश हुआ है. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है. जब हेलीकॉप्टर हवा में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था, तब इंस्ट्रक्टर ने इंजन गवर्नर को एडजस्ट करने के लिए कॉकपिट में दूसरी तरफ हाथ बढ़ाया, जिससे उसका नियंत्रण छूट गया. जांच से यह साफ हुआ है कि हेलीकॉप्टर में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई हैरानी

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि हवा में हॉवर करते समय कॉकपिट में इस तरह हाथ बढ़ाना बेहद खतरनाक है. जबकि दूसरे यूजर ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसों में दूसरी बार मौका नहीं मिलता, ये दोनों बस किस्मत के धनी थे. वहीं, कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए लिखा कि अगर हर उड़ान में हेलीकॉप्टर का यही हाल होगा, तो इस तरह के इंस्ट्रक्टर के साथ बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा.

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