महंगे रेस्टोरेंट्स में मुफ्त खाना खाने के लिए अजीबोगरीब हरकत करता है गुरुग्राम का ये कपल, पूरी कहानी उड़ा देगी होश

उदित भंडारी नाम के एक एक्स यूजर ने गुरुग्राम के एक मध्यम आयु वर्ग के कपल के बारे में एक कहानी साझा की, जो महंगे रेस्तरां में मुफ्त भोजन खाने के लिए 'हैक' का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस परेशान करने वाली कहानी ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है.

भंडारी ने बताया कि कैसे वह गुरुग्राम में एक दोस्त के घर पार्टी में इस कपल से मिले थे. कार्यक्रम के दौरान, कपल ने लापरवाही से अपने धोखेबाज व्यवहार का खुलासा किया और बताया कि कैसे वे दिल्ली और गुरुग्राम के पॉश रेस्तरां में अपने साथ एक मरी हुई मक्खी ले जाते हैं. अपने भोजन के बीच में, वे सावधानी से मक्खी को भोजन में डाल देते थे और फिर कथित अस्वच्छ स्थितियों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा मचाते थे. परिणामस्वरूप, रेस्तरां प्रबंधन, नकारात्मक प्रचार से बचने और असंतुष्ट ग्राहकों को खुश करने के उद्देश्य से, अक्सर बिल माफ कर देता है या मुफ्त में भोजन प्रदान करता है.

