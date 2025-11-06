बॉयफ्रेंड की फरमाइश पर कुकर में लगाया भोजपुरी तड़का, एक सीटी में पका डाला ऑक्टोपस

Bhojpuri octopus video: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसी और हैरानी दोनों में डाल दिया है. वीडियो में गुलाबी साड़ी पहने लड़की बॉयफ्रेंड की फरमाइश पर एक डिश बनाती नजर आ रही है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तक हिल गए हैं. वीडियो की शुरुआत में एक लड़के की आवाज आती है, 'पूर्णिमा, क्या आप भोजपुरी ऑक्टोपस बना सकती हैं? साड़ी पहने लड़की हंसते हुए जवाब देती है, हां. बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है 'भोजपुरी अंदाज' में ऑक्टोपस पकाने का पूरा किचन ड्रामा.

देसी अंदाज में बनी डिश (Bhojpuri Octopus Goes Viral Desi)

वीडियो में लड़की सबसे पहले ऑक्टोपस को नमक वाले पानी से धोती है और फिर उसे उबालती है. इसके बाद प्याज के बड़े-बड़े टुकड़े काटती है, सिलबट्टे पर अदरक-लहसुन को कूटकर देसी पेस्ट तैयार करती है. फिर बारी आती है मसालों की...दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर. जब सारे मसाले एक साथ मिलते हैं, तो स्क्रीन से जैसे 'भोजपुरी फ्लेवर' की खुशबू आने लगती है.

तीखेपन से निकले आंसू, फिर लगा स्वाद का तड़का (desi seafood recipe)

लड़की जब ऑक्टोपस के टुकड़े मसाले में मिलाती है और सरसों का तेल डालती है, तो खुद एक बाइट लेकर टेस्ट भी करती है. तीखेपन से उसकी आंखों में पानी आ जाते हैं. इसके बाद गैस पर कुकर चढ़ाती है, उसमें तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च और लहसुन डालकर मसाले का तड़का देती है, फिर उस पर पूरा ऑक्टोपस मिक्स डालती है और कुकर की सीटी बजने तक पकाती है. आखिर में चावल के साथ सर्व करती है और कहती है, 'भोजपुरी ऑक्टोपस रेडी.'

इंस्टाग्राम पर मचा धमाल (octopus curry India)

यह मजेदार वीडियो Instagram पर @HPhobiaWatch नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है, 'भोजपुरी ऑक्टोपस नाम की भी डिश है…काफी लुभावना.' सिर्फ 1 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 1.4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं, 'अब तो Sushi भी बोले, जय भोजपुरीया.'

