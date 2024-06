नहीं आती थी ड्राइविंग, रील के चक्कर में कार समेत खाई में गिरी लड़की, कमजोर दिल वाले न देखें VIDEO

Girl Car Accident Video: सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों पर रील का खुमार इस कदर हावी है कि, चंद लाइक्स, फॉलोवर्स और फेमस होने के चक्कर में लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसे देखकर आपकी भी सांसें अटक जाएंगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे रील बनाने के चक्कर में एक लड़की को खतरों से खेलना महंगा पड़ गया. वीडियो में ड्राइविंग सीट पर बैठी एक लड़की गाड़ी को बैक करती नजर आ रही है, लेकिन अगले ही पल उसके साथ जो होता है, वो यकीनन रूह कंपा देने वाला है, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें.

अपने रिस्क पर देखें वीडियो (Girl Driving Accident Viral Video)

कहा जा रहा है कि, लड़की को गाड़ी चलानी नहीं आती थी. बावजूद इसके वो गाड़ी चला रही थी. बताया जा रहा है कि, 23 साल की एक लड़की कार के साथ रील बनवा रही थी, तभी उससे गाड़ी में बैक गियर लगा और ब्रेक लगाने की जगह उसने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और गाड़ी 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में लड़की की मौत हो गई. पूरा मामला महाराष्‍ट्र के औरंगाबाद का बताया जा रहा है.

यहां देखें वीडियो

Viral | Ch. Sambhaji Nagar resident 23 year old Shweta Survase died driving a car for making reels on Dutt Dham Temple hillock on the way to Ellora caves. She is seen reversing the white Toyota Etios car despite not knowing driving, while her friend Shivraj Mule (25) recording… pic.twitter.com/MoB4ke9KBr