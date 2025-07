Katy Perry के साथ स्टेज पर बड़ा हादसा टला, Butterfly Prop ने उड़ते-उड़ते दिया धोखा

Katy Perry stage accident: San Francisco के एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में उस वक्त सनसनी मच गई, जब फेमस सिंगर Katy Perry एक स्टेज प्रॉप से गिरने से बाल-बाल बच गईं. Roar गाना गा रही Katy एक विशालकाय नकली Butterfly पर बैठी थीं, जो अचानक से हवा में झूलते हुए असंतुलित हो गई और कई फीट नीचे गिर गई. ये नजारा देखकर वहां मौजूद फैंस की सांसें थम गईं.

कैटी पेरी कॉन्सर्ट वीडियो (Katy Perry butterfly prop fall)

यह घटना Katy के Lifetimes Tour के दौरान हुई, जो इस साल अप्रैल से शुरू हुआ था. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही वह गा रही थीं, प्रॉप अचानक से झुकने लगा और वह अपनी सीट से फिसलने लगीं. हालांकि, कुछ ही सेकेंड्स में उन्होंने खुद को संभाला और हाथ उठाकर इशारा किया कि वो ठीक हैं.

Katy Perry's tour prop malfunctions midair. pic.twitter.com/Fu8bPYhfWy — Pop Crave (@PopCrave) July 19, 2025

स्टेज पर बड़ा हादसा (viral video Katy Perry Roar)

Katy Perry ने अपने Instagram स्टोरी पर एक ब्लर हुई तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका डर साफ दिख रहा था, साथ में लिखा था, Good Night San Fran. ये दिखाता है कि भले ही वो डर गईं हों, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशनल रवैये से सबका दिल जीत लिया. इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई यूज़र्स का कहना है कि, इन तरह के फ्लाइंग स्टेज प्रॉप्स का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कलाकारों और दर्शकों दोनों की जान को जोखिम में डालते हैं. एक यूज़र ने लिखा, एक दिन ये प्रॉप्स किसी को मार देंगे, तभी इन पर बैन लगेगा.

कैटी पेरी स्टेज से गिरी (Katy Perry performance)

बात यहीं नहीं थमी, पिछले महीने ही Beyonce के Cowboy Carter Tour के दौरान Houston में एक ऐसा ही हादसा हुआ. वो एक उड़ती हुई कार पर सवार थीं, जो अचानक झुकने लगी, लेकिन स्टाफ ने उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया. Beyonce ने मंच पर वापसी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, If I ever fall, I know y'all would catch me और फैंस ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया. इस तरह की घटनाएं अब संगीत के मंचों पर आम होती जा रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या चमक-दमक के चक्कर में कलाकारों की जान को दांव पर लगाना सही है?

