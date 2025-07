हरियाणा में नाबालिग ने SUV से मचाया बवाल, बाइक पर चढ़ा दी कार, उठे पेरेंटिंग पर सवाल

Haryana Boy Driving SUV: सोशल मीडिया पर हरियाणा से आया एक चौंकाने वाला वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. यह वीडियो बताता है कि कैसे ज़रा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. 16 जुलाई की सुबह, लगभग 8:15 बजे, हरियाणा की एक गली में हुंडई वेन्यू SUV लेकर दो नाबालिग लड़के घुसते हैं, लेकिन न तो उन्हें गाड़ी पर कंट्रोल है और न ही ड्राइविंग की समझ.

हरियाणा SUV एक्सीडेंट (Haryana kids car crash CCTV)

CCTV फुटेज में साफ़ देखा जा सकता है कि लड़का गाड़ी को इधर-उधर झटका मारते हुए चला रहा है. गली में मौजूद लोग डर के मारे किनारे भागते हैं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड और दिशा दोनों अनियंत्रित हैं. कुछ ही पलों में SUV सीधे खड़ी हुई दो बाइकों से टकरा जाती है और वहीं रुक जाती है. लगभग 47 सेकंड की यह वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर तूफान मचा रही है. इस वीडियो को X (Twitter) पर शेयर किया गया है. लाखों व्यूज़ और सैकड़ों कमेंट्स के बीच एक बात कॉमन रही...Parents की लापरवाही.

यहां देखें वीडियो

Parents' negligence in Haryana led to minors crashing a Hyundai Venue into parked bikes, caught on CCTV. Locals suspect the kids were stunting with their parents' car—a clear parenting failure. pic.twitter.com/OZXOByw9nJ