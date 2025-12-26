मैम मर्डर हो गया... पॉडकास्ट के बीच महिला पुलिस अफसर को आया कॉल, लोग बोले- क्या ड्रामा है

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी महिला पुलिस अधिकारी पॉडकास्ट के बीच अचानक उठकर चली जाती हैं. वजह सुनते ही लोग चौंक जाते हैं. वीडियो में ASP शेहरबानो नक़वी को स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO का कॉल आता है, जिसमें वह कहता है- 'मैम मर्डर हो गया है.' इसके बाद ASP बिना देर किए पॉडकास्ट बीच में ही छोड़ देती हैं. यही पल अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल क्लिप एक पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग के दौरान की है. बातचीत के बीच ASP शेहरबानो नक़वी का फोन बजता है. कॉल उठाते ही वह गंभीर हो जाती हैं और सामने वाले से कहती हैं- 'क्या हुआ?' इसके बाद वह बताती हैं कि SHO ने उन्हें एक मर्डर केस की जानकारी दी है. यह कहते हुए वह तुरंत रिकॉर्डिंग रोकती हैं और वहां से चली जाती हैं. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

देखें Video:

समर्थन में उतरे लोग

कई यूज़र्स ने ASP शेहरबानो नक़वी की जमकर तारीफ की है. लोगों का कहना है कि यही एक सच्चे पुलिस अफसर की पहचान होती है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, लेकिन ड्यूटी सबसे पहले निभाता है. एक यूज़र ने लिखा, 'पॉडकास्ट बाद में भी हो सकता है, लेकिन मर्डर केस तुरंत ध्यान मांगता है.' वहीं किसी ने कहा, 'मैडम ने साबित कर दिया कि काम से बड़ा कुछ नहीं'

उठे सवाल और विवाद

हालांकि, हर कोई इस वीडियो से प्रभावित नहीं दिखा. कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारियों को पॉडकास्ट या इस तरह के मीडिया कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए. कुछ यूज़र्स ने यहां तक कह दिया कि यह पूरा सीन ‘ओवरड्रामेटिक' लग रहा है और कैमरे के लिए किया गया हो सकता है.

ड्यूटी बनाम पब्लिक प्लेटफॉर्म

इस वीडियो ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है- क्या पुलिस अफसरों का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना सही है, और अगर आते हैं तो क्या उन्हें ऑन-ड्यूटी रहना चाहिए? जहां एक तरफ लोग इसे प्रोफेशनल कमिटमेंट मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सवाल भी उठ रहे हैं.

ASP शेहरबानो नक़वी का यह वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है. यह घटना एक तरफ पुलिस की जिम्मेदारी दिखाती है, तो दूसरी ओर डिजिटल दौर में सरकारी अफसरों की सार्वजनिक मौजूदगी पर भी सवाल खड़े करती है.

