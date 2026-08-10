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150 बार भारत आ चुके जर्मन पर्यटक की हिंदी सुन दंग रह गए लोग, वीडियो बार-बार लूप में देखने को हुए मजबूर

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जर्मन बुजुर्ग विदेश की सड़कों पर फर्राटेदार हिंदी और देशी अंदाज में बात करता नजर आ रहा है. इस दौरान वहां मौजूद लोग उसका ये अंदाज देखकर हक्के-बक्के रह गए.

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150 बार भारत आ चुके जर्मन पर्यटक की हिंदी सुन दंग रह गए लोग, वीडियो बार-बार लूप में देखने को हुए मजबूर
जब विदेशी जर्मन बुजुर्ग बोलने लगे फर्राटेदार हिंदी, बोले- शाकाहारियों के लिए तो भारत जन्नत है!
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Foreigner Speaking Hindi Video: विदेश में जब कोई विदेशी अपनी भाषा छोड़कर एक दम साफ और फर्राटेदार हिंदी बोलने लगे, तो हैरानी होना लाजिमी है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिलचस्प वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें एक जर्मन बुजुर्ग सड़क पर खड़े होकर भारतीय पर्यटकों से हिंदी में बात करते नजर आ रहा हैा. उनका अंदाज और भारत के लिए ऐसा प्यार देखकर हर कोई दंग रह गया है. वो अब तक 150 से भी ज्यादा बार भारत आ चुके हैं और भारत के वेजिटेरियन फूड को 'जन्नत' बताते हैं. उनकी इस बातचीत का मजेदार अंदाज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.

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भारत को बताया वेजिटेरियन फूड के लिए 'जन्नत' (India Heaven For Vegetarians)

बातचीत के दौरान जब जर्मन बुजुर्ग से पूछा गया कि, वो कितनी बार भारत आए हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि, वो अब तक डेढ़ सौ बार भारत आ चुके हैं. बातचीत के दौरान वो बताते हैं कि, वो पूरी तरह शाकाहारी हैं. उनका कहना है कि, 'शाकाहारियों के लिए भारत किसी जन्नत से कम नहीं है.' उनके मुताबिक, भारत को लेकर उनकी दीवानगी इस कदर है कि, वो बार-बार यहां खिंचे चले आते हैं.

जर्मन बुजुर्ग का यह अनोखा अंदाज हुआ वायरल (German speaking Hindi)

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि, वो सिर्फ किताबी हिंदी नहीं बोलते, बल्कि उनके लहजे में देसीपन झलकता भी है. बातचीत के दौरान की सबसे खास बात ये रही कि, वो देसी अंदाज में पूछते हैं कि, 'भोजपुरी आवत है का?' विदेशी बंदे के मुंह से ये बात सुनकर वहां मौजूद हर किसी की हंसी छूट गई. उन्होंने ये भी बताया कि, वो एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करते हैं और कई देशों की ट्रैवलिंग पर बुक पब्लिश करने का काम करते हैं. 

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