लोन लेकर खरीदा था पहला फ्लाइट टिकट, अब Microsoft में है बड़ा नाम, भारतीय महिला की कहानी वायरल

भारतीय मूल की टेक प्रोफेशनल प्रियंका वर्गाडिया की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता का सफर शेयर किया, जो लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है. प्रियंका ने बताया, कि उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट भारत से अमेरिका जाने के लिए ली थी, जो एक तरह से वन-वे यात्रा थी. इस सफर के लिए उन्होंने 40 लाख रुपये का स्टूडेंट लोन लिया था. इतना ही नहीं, इस लोन के लिए उनके पिता ने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी, और उनका फ्लाइट टिकट भी उधार के पैसों से खरीदा गया था.

नए देश में संघर्ष और चुनौतियां

अमेरिका पहुंचने के बाद प्रियंका के लिए सब कुछ आसान नहीं था. वहां का एजुकेशन सिस्टम भारत से बिल्कुल अलग था, जिससे उन्हें शुरुआत में काफी दिक्कत हुई. पहला सेमेस्टर उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें खुद खाना बनाना, सफाई करना और अपने खर्चों को संभालना भी सीखना पड़ा. सबसे बड़ी चिंता यह थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें जल्द से जल्द नौकरी हासिल करनी होगी, ताकि वह अपना लोन चुका सकें. यह दबाव हर समय उनके मन में बना रहता था.

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मेहनत और हिम्मत से मिली सफलता

इतनी मुश्किलों के बावजूद प्रियंका ने हार नहीं मानी. उन्होंने बताया कि उम्मीद और आत्मविश्वास ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता रहा. धीरे-धीरे उन्होंने अपने करियर में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं और Microsoft, Google और Intel जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया. आज वह माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर डायरेक्टर, डेवलपर GTM और मार्केटिंग के पद पर कार्यरत हैं.

पहली उड़ान हमेशा रहेगी खास

प्रियंका ने बताया, कि उनके करियर में कई उपलब्धियां आईं, लेकिन एक पल उनके लिए सबसे खास रहा, जब उन्होंने अपने माता-पिता को अपनी ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका बुलाया. यह उनके माता-पिता की पहली फ्लाइट थी, जो उनके लिए बेहद भावुक और गर्व का क्षण था. उन्होंने कहा, कि भले ही वह आगे कितनी भी उड़ानें भरें, लेकिन उनकी पहली फ्लाइट हमेशा उनके दिल के सबसे करीब रहेगी.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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