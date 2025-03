पुलिस से बचने के लिए चोर ने निगल लिए करोड़ों के Earrings, अब बाहर निकलने का हो रहा वेट

Florida Man Swallows 769k Diamond Earrings: फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक गहनों के चोर ने चोरी का सबूत मिटाने के लिए $769,000 (करीब ₹6.7 करोड़) कीमत के हीरे जड़े इयररिंग्स निगल लिए. पुलिस ने जेथन को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था. उस समय उसके पास कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बॉडी स्कैन में कुछ अजीब सी चीज दिखी, जिससे चोर की चोरी का पर्दाफाश हो गया.

32 वर्षीय जेथन लॉरेंस गिल्डर नाम का यह चोर खुद को एक स्थानीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का प्रतिनिधि बताकर हाई-एंड ज्वेलरी स्टोर Tiffany & Co में घुसा. अपनी चालाकी से उसने स्टोर के महंगे डिज़ाइन्स तक पहुंच बना ली और मौका मिलते ही दो कीमती इयररिंग्स लेकर भाग गया. इनमें से एक 4.86-कैरेट का सेट $160,000 (₹1.4 करोड़) का था, जबकि दूसरा 8.10-कैरेट का सेट $609,500 (₹5.3 करोड़) का था.

यहां देखें वीडियो

NEW: Man accused of eating $700K worth of Tiffany jewelry during heist in Orlando



Jaythan Lawrence Gilder, 33, from Texas, claimed to represent an Orlando Magic player



Gilder was eventually taken to a VIP room where he was shown several pieces of jewelry totaling nearly $1.4… pic.twitter.com/Bau8tAI3Om