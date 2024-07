फैमिली ने फुटबॉल मैच देखने के लिए रोक दिया अंतिम संस्कार, वायरल Video देख यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

आमतौर पर किसी के दुनिया से अलविदा कहने के बाद उनके अंतिम संस्कार (funeral) का समय गमगीन करने वाला होता है. लेकिन दक्षिण अमेरिका (South America) में एक परिवार ने कुछ ऐसा किया जो ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक बहुत ही असामान्य घटनाक्रम में एक परिवार ने फुटबॉल मैच (football match) देखने के लिए अंतिम संस्कार रोक दिया. इसका एक वीडियो ऑनलाइन वायरल रहा है और इंटरनेट पर लोग इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में परिवार को एक मृत रिश्तेदार के ताबूत के बगल में बैठे हुए एक बड़े स्क्रीन प्रोजेक्टर पर चिली और पेरू के बीच कोपा अमेरिका का खेल देखते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा, मोरक्को वर्ल्ड न्यूज़ के अनुसार, ताबूत को फूलों और फुटबॉल खिलाड़ियों की जर्सी से सजाया गया है. ताबूत के पास प्रेयर रूम में एक पोस्टर में लिखा था, "अंकल फेना, आपने हमें जो खुशी के पल दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद. हम आपको और आपके कोंडोरियन परिवार को हमेशा याद रखेंगे."

खिलाड़ियों की जर्सी से सजाया गया ताबूत

वीडियो को X पर यूजर टॉम वैलेंटिनो ने शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "चिली बनाम पेरू कोपा अमेरिका मैच के समय ही हुए अंतिम संस्कार के दौरान, परिवार ने प्रेयर रूम में एक बड़ी स्क्रीन पर खेल देखने के लिए सर्विस रोक दी. उन्होंने सौभाग्य के लिए ताबूत को खिलाड़ियों की जर्सी से भी सजाया."

देखें Video:

Chile ????????: During a funeral that happened at the same time as a Chile vs. Peru Copa America match, the family paused the service to watch the game on a big screen in the prayer room. They even decorated the coffin with player jerseys for good luck. ????

pic.twitter.com/0KP7qpHh6d