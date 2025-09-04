दिल्ली-NCR वाले सावधान! आने वाली है तेज बारिश, यमुना ने मॉनेस्ट्री मार्केट से निगमबोध घाट तक सब डुबा दिया

- दिल्ली-NCR में लगातार हो रही बारिश और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है.
- यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचकर दिल्ली के निचले इलाकों में जलभराव का कारण बना है.
- मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है और अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली-एनसीआर इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेल रहा है. एक तरफ जमकर बारिश (Delhi-NCR Rain) हो रही है तो दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ (Delhi Flood Alert) जैसे हालात हैं. यमुना के आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया है. जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है. गुरुवार सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली,नोएडा समेत अन्य जगहों पर सुबह फिर बारिश आ गई. हालांकि कुछ ही देर में बंद भी हो गई. दिन में भी बारिश राजधानी को फिर भिगो सकती है. बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में खूब बारिश हुई थी. गुरुवार को भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. घर से बाहर निकलने से पहले मौसम विभाग का अलर्ट देख लीजिए.
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश आ सकती है. इसीलिए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है.
Latest District wise nowcast Warning (Valid upto 1900IST of 03-09-2025) shows-— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 3, 2025
Red nowcast warning Heavy spells (>15 mm/hr) accompanied with Thunderstorms- Haryana - Panipat, Sonipat, Gurugram, Faridabad, Palwal, Mewat
Orange nowcast warning Moderate spells (5-15 mm/hr)… pic.twitter.com/y8YR9GGF5V
4 सितंबर को दिल्ली-NCR में तेज बारिश का अलर्ट
IMD के अनुमान के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को 7 सितंबर तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी. बारिश का ये दौर लगातार जारी रहेगा.हालांकि इसके बाद मौसम साफ हो सकता है. बुधवार को मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जो कि बाद में ऑरेंज अलर्ट में बदल गया. 4 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रहेगा.
- IMD ने 4 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है.
- 5 सितंबर को गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर मध्यम से जोरदार बारिश भी हो सकती है.
- 6-7 सितंबर को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है.
- हालांकि 8-9 सितंबर को मौसम साफ रह सकता है.इस दौरान हल्के-पुल्के बादल देखे जा सकते हैं.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
वीडियो मोती बाग इलाके से है। pic.twitter.com/9DXU6rd4sb
यमुना का रौद्र रूप, दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट
दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है. यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है. केंद्रीय जल आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए लिखा, "दिल्ली के उत्तरी जिले में दिल्ली रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार गंभीर बना हुआ है. यहां यमुना 207.27 मीटर के स्तर पर बह रही है और इसके जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जो इसके खतरे के स्तर 205.33 मीटर से 1.94 मीटर ऊपर है." बता दें कि दिल्ली में साल 2010 में यमुना का जलस्तर 207.11 मीटर पहुंच गया था. 15 साल बाद फिर से वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं.
#WATCH दिल्ली: यमुना नदी में उफान से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
वीडियो पुराने लोहे के पुल से ड्रोन से लिया गया। pic.twitter.com/RA2qNEc9Xp
मॉनेस्ट्री मार्केट के पास बाढ़ आ गई है. हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. वहीं निगम बोध घाट का हाल भी बहुत बुरा है. पूरा घाट पानी में सराबोर है.
निचले इलाकों में घुसा यमुना का पानी
यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार को ही खतरे के निशान को पार कर गया था. जिसके बाद यमुना पार इलाके के कुछ हिस्सों में घरों में पानी घुसने लगा था. यमुना बाजार इलाका दो दिन से पानी-पानी है. लोग कैंपों में रहने को मजबूर हैं. मयूर विहार और यमुना पार क्षेत्र के आसपास के इलाकों में भी जलभराव देखा गया.
#WATCH दिल्ली: भारी बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
वीडियो मयूर विहार फेज-1 बाढ़ राहत शिविरों से है। pic.twitter.com/6yggyXBlox
श्मशान में भरा पानी, नहीं हो रहा शवों का अंतिम संस्कार
यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में अब शवों के अंतिम संस्कार में भी मुश्किल आ रही है. निगम बोध घाट बाढ़ के चलते बंद कर दिया गया है. जिसकी वजह से वहां दाह संस्कार अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. लाल किले के पीछे रिंग रोड पर स्थित, निगमबोध घाट में 42 दाह स्थल हैं. यह शहर का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त श्मशान घाट है. एक प्रबंधन अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, "पहले परिसर में केवल बारिश का पानी ही प्रवेश किया था, लेकिन करीब सात से आठ फुट ऊंची एक दीवार ऊपर से क्षतिग्रस्त हो गई तथा उसका करीब दो फुट हिस्सा ढ़ह गया, जिससे यमुना का पानी अंदर आने लगा.
वजीराबाद और गीता कॉलोनी के श्मशान घाट में भी पानी भर गया है. लोगों से पंजाबी बाग श्मशान घाट जाने को कहा जा रहा है. यमुना नदी के उफान की वजह से अक्षर धाम और मयूर विहार इलाके में भी पानी घुस गया है.
दिल्ली में खराब मौसम का असर फ्लाइट्स पर भी देखा जा सकता है. स्पाइसजेट ने यात्रियों से अपील की है कि वह अपनी फ्लाइट्स के स्टेटस पर नजर बनाए रखें. आने-जाने वाली उड़ानें खराब मौसम की वजह से प्रभावित हो सकती हैं.
दिल्ली (DEL) में खराब मौसम के कारण सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति पर नज़र रखें: स्पाइसजेट pic.twitter.com/tT2IiwXckF— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
दिल्ली में यमुना नदी मंगलवार को खतरे के निशान को पार कर गई, क्योंकि जल स्तर 206.03 मीटर दर्ज किया गया था, जो तब से बढ़ता ही जा रहा है.
