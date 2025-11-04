विज्ञापन
विशेष लिंक

छुट्टियों से लौटे कर्मचारियों को बैठने के लिए मिली गीली कुर्सियां! HR ने बताया ऐसा जुगाड़, सुन छूट जाएगी हंसी

Company Offer Wet Chair: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑफिस में किया गया साफ-सफाई कैंपेन लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर रहा है. दरअसल, साफ-सफाई के दौरान ऑफिस की कुर्सियों तक को धो दिया गया, ऐसे में गीली कुर्सी पर कैसे बैठे इसे लेकर HR ने जो तरीका बताया, वो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
छुट्टियों से लौटे कर्मचारियों को बैठने के लिए मिली गीली कुर्सियां! HR ने बताया ऐसा जुगाड़, सुन छूट जाएगी हंसी
गीली कुर्सियों पर बैठे एंप्लॉय, HR ने थमाई कूड़े की पन्नी! ऑफिस वालों का ये जुगाड़ हंसते-हंसते रुला देगा

Office Me Geeli Kursi Milne Par Post Viral: दिवाली के मौके पर जहां हर कोई अपने घर की सफाई में जुटा होता है, वहीं एक कंपनी ने ऑफिस की 'Deep Cleaning Drive' शुरू कर दी. सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सफाई का असर कुर्सियों तक पहुंचा तो एंप्लॉय की हालत खराब हो गई. सोशल मीडिया पर 'Lala Company' के नाम से वायरल एक पोस्ट में रेडिट यूजर ने बताया कि, उनकी कंपनी में दिवाली की सफाई के दौरान डेस्क और चेयर को अच्छे से धोया गया. डेस्क तो सूख गए, मगर कुर्सियां अब भी गीली थीं. जब भी कोई बैठता, उसके कपड़े ऐसे भीग जाते, जैसे अभी-अभी बारिश से लौटे हों.

Lala Company Pro Max: Innovation Level – Garbage Bag Edition
byu/PerfectDamage9544 inIndianWorkplace

HR का रामबाण उपाय: कूड़े की थैली (HR plastic bag hack)

थोड़ी उम्मीद के साथ कर्मचारियों ने HR को शिकायत की, कि शायद नई कुर्सियां मिल जाएं या कोई उपाय किया जाए,लेकिन HR ने जो जवाब दिया, उसने सबको हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. उन्होंने कहा, 'बस इन पर प्लास्टिक कवर डाल लो' और फिर कर्मचारियों को थमा दिए कूड़े के पॉलीथीन बैग. अब ऑफिस में हर चेयर प्लास्टिक की थैली में लिपटी नजर आती है. रेडिट यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, 'दिवाली बोनस को भूल जाइए, हमें मिल गई हैं फ्री 'कूलिंग सीट्स.' अब हम आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ रहे हैं. कॉर्पोरेट इनोवेशन अपने चरम पर है.'

Latest and Breaking News on NDTV

इंटरनेट पर हंगामा, लोग बोले- ISO जुगाड़ मैनेजमेंट (Employee Gets Wet Chair In Office)

रेडिट पर @PerfectDamage9544 नाम के यूजर की यह पोस्ट r/IndianWorkplace पेज पर शेयर हुई, जिसका टाइटल था, 'Lala Company Pro Max: Innovation Level- कूड़े की पन्नी एडिशन.' इस पर लोगों ने ऐसे-ऐसे कमेंट किए कि पढ़कर हर किसी की हंसी छूट जाए. किसी ने लिखा, 'भाई, HR को पास बैठाकर कुर्सी हिलाओ, तभी उन्हें समझ आएगा कि क्या झेल रहे हो.' तो किसी ने कहा, 'अगर कुर्सी ऐसे ही रही, तो जल्द ही फंगस का भी स्वागत करना पड़ेगा.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Lala Company Viral Post, HR Plastic Bag Hack, Office Wet Chair Meme, Office Me Geeli Kursi Milne Par Post Viral, Office Me Dhulai Ke Baad Geeli Mili Kursi, Employee Gets Wet Chair In Office Viral Post
Get App for Better Experience
Install Now