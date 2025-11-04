छुट्टियों से लौटे कर्मचारियों को बैठने के लिए मिली गीली कुर्सियां! HR ने बताया ऐसा जुगाड़, सुन छूट जाएगी हंसी

Office Me Geeli Kursi Milne Par Post Viral: दिवाली के मौके पर जहां हर कोई अपने घर की सफाई में जुटा होता है, वहीं एक कंपनी ने ऑफिस की 'Deep Cleaning Drive' शुरू कर दी. सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सफाई का असर कुर्सियों तक पहुंचा तो एंप्लॉय की हालत खराब हो गई. सोशल मीडिया पर 'Lala Company' के नाम से वायरल एक पोस्ट में रेडिट यूजर ने बताया कि, उनकी कंपनी में दिवाली की सफाई के दौरान डेस्क और चेयर को अच्छे से धोया गया. डेस्क तो सूख गए, मगर कुर्सियां अब भी गीली थीं. जब भी कोई बैठता, उसके कपड़े ऐसे भीग जाते, जैसे अभी-अभी बारिश से लौटे हों.

HR का रामबाण उपाय: कूड़े की थैली (HR plastic bag hack)

थोड़ी उम्मीद के साथ कर्मचारियों ने HR को शिकायत की, कि शायद नई कुर्सियां मिल जाएं या कोई उपाय किया जाए,लेकिन HR ने जो जवाब दिया, उसने सबको हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. उन्होंने कहा, 'बस इन पर प्लास्टिक कवर डाल लो' और फिर कर्मचारियों को थमा दिए कूड़े के पॉलीथीन बैग. अब ऑफिस में हर चेयर प्लास्टिक की थैली में लिपटी नजर आती है. रेडिट यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, 'दिवाली बोनस को भूल जाइए, हमें मिल गई हैं फ्री 'कूलिंग सीट्स.' अब हम आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ रहे हैं. कॉर्पोरेट इनोवेशन अपने चरम पर है.'

इंटरनेट पर हंगामा, लोग बोले- ISO जुगाड़ मैनेजमेंट (Employee Gets Wet Chair In Office)

रेडिट पर @PerfectDamage9544 नाम के यूजर की यह पोस्ट r/IndianWorkplace पेज पर शेयर हुई, जिसका टाइटल था, 'Lala Company Pro Max: Innovation Level- कूड़े की पन्नी एडिशन.' इस पर लोगों ने ऐसे-ऐसे कमेंट किए कि पढ़कर हर किसी की हंसी छूट जाए. किसी ने लिखा, 'भाई, HR को पास बैठाकर कुर्सी हिलाओ, तभी उन्हें समझ आएगा कि क्या झेल रहे हो.' तो किसी ने कहा, 'अगर कुर्सी ऐसे ही रही, तो जल्द ही फंगस का भी स्वागत करना पड़ेगा.'

