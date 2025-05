VIDEO: हाथी बना फिजिक्स का प्रोफेसर, बिजली के बाड़े को ऐसे किया बेअसर

Elephant Smart Move To Disable Electric Fence: भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी परवीन कसवान ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एक हाथी को अत्यंत चतुराई से बिजली के बाड़े को निष्क्रिय करते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को हाथी की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित कर रहा है.

हाथी ने दिखाई 'जुगाड़ टेक्नोलॉजी' (Elephant disables electric fence)

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी एक जंगल में स्थित लकड़ी के खंभे के पास पहुंचता है, जिस पर हाई वोल्टेज की बिजली की तारें लगी होती हैं. हाथी अपनी सूंड का उपयोग करके खंभे को गिरा देता है, जिससे तारें नीचे आ जाती हैं. इसके बाद, वह सावधानीपूर्वक तारों को पार करता है और दूसरी ओर चला जाता है. इस प्रक्रिया में उसने किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई और न ही खुद को कोई नुकसान हुआ.

यहां देखें वीडियो

This elephant is masters in physics. See how intelligently it neutralised power fence. Video SM.



We also have documented many such incidents, soon study will be published. pic.twitter.com/t9a4i26ikB