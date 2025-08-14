घायल हाथी का गुस्सा, सड़क किनारे खड़ी कार पर कर दिया हमला, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Guwahati Hathi Ka Viral Video: असम की राजधानी गुवाहाटी इन दिनों एक चिंताजनक घटना को लेकर सुर्खियों में है. अमचांग इलाके में एक घायल हाथी ने सड़क किनारे खड़ी एक कार पर हमला कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और चिंतित भी.

कैसे हुआ हमला (hathi ka gussa)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना रविवार (11 अगस्त) को हुई, जब हाथी अचानक सड़क किनारे आ पहुंचा. वीडियो में साफ दिखता है कि गुस्से में भरा हाथी जोरदार टक्कर मारकर कार को नुकसान पहुंचाता है. इस दौरान आसपास मौजूद लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े रहे और शोर मचाकर हाथी को भगाने की कोशिश करते रहे. गनीमत रही कि इसमें कोई इंसान घायल नहीं हुआ.

घायल पैर बना आक्रामकता की वजह (hathi ne car par attack kiya)

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह हाथी पिछले कई दिनों से अमचांग, जोराबात और सतगांव क्षेत्रों में घूमता देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि उसके एक पैर में चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से वह बेचैन और चिड़चिड़ा हो गया है. दर्द और तकलीफ के कारण उसका व्यवहार आक्रामक हो गया है और वह रिहायशी इलाकों में घुसकर परेशानी पैदा कर रहा है.

In the Amchang-Jorabat area of Guwahati, an elephant with an injured leg has been causing havoc in the Amchang, Jorabat, and Satgaon areas for the past few days. Yesterday, in a fit of rage, it attacked a car and damaged it, although no human was injured in the incident. pic.twitter.com/a5hINPYqDt — Ritesh Mahasay (@MahasayRit11254) August 14, 2025

सोशल मीडिया पर चर्चा और चिंता (Amchang elephant viral video)

X (पूर्व ट्विटर) हैंडल @MahasayRit11254 से शेयर किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. यूजर्स जहां हाथी की ताकत देखकर हैरान हैं, वहीं उसकी चोट को देखकर सहानुभूति भी जता रहे हैं. कई लोग वन विभाग से तुरंत कार्रवाई कर घायल हाथी का इलाज कराने की मांग कर रहे हैं.

वन विभाग से उम्मीद (injured elephant Assam)

इलाके के निवासियों का कहना है कि इस स्थिति को संभालना जरूरी है, ताकि लोगों की सुरक्षा और हाथी की सेहत...दोनों का ध्यान रखा जा सके. वन विभाग के अधिकारी जल्द मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ हाथी को जरूरी मेडिकल केयर मिले, बल्कि रिहायशी इलाकों में उसकी आवाजाही पर भी नियंत्रण हो सके.

