ऊंची इमारत पर लटकी मां, छोटा बच्चे ने व्लॉग में दिखाया, परिवार का पेट पालने के लिए खतरनाक काम करती दिखी महिला

सोशल मीडिया पर एक मां-बेटे का वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी तोतली आवाज में अपनी मां की मेहनत, संघर्ष और खतरे भरे काम को दुनिया के सामने लाता दिखाई दे रहा है. वीडियो देखने वालों को न सिर्फ़ भावुक कर रहा है, बल्कि यह भी याद दिला रहा है कि देश के लाखों मजदूर किस तरह रोज अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार का पेट पालते हैं.



ऊंची इमारत पर बिना सुरक्षा काम करती महिला

वीडियो में बच्चा एक गगनचुंबी इमारत की छत पर खड़ा है. चारों तरफ ऊंची-ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं और तेज हवा चलती मालूम पड़ती है. इसी बीच उसकी मां ऊंची बिल्डिंग की किनारी पर लटककर दीवार पर पेंट और सीमेंट का काम करती नजर आती हैं.



सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो का सबसे भावुक पल वह है जब बच्चा अपनी छोटी-सी आवाज़ में कहता है कि उसकी मां कितना खतरनाक काम करती हैं और उसे इसकी कितनी चिंता होती है. बच्चा सिर्फ अपनी मासूम बातें नहीं कह रहा, बल्कि अपनी मां की हिम्मत और संघर्ष को भी बयां कर रहा है.

देखें Video:



वीडियो में महिला एक हाथ से ऊंची दीवार की किनारी पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से सीमेंट लगाती नजर आती है. दृश्य इतना खतरनाक है कि देखने वालों की भी सांस थम जाए. बिना किसी सेफ्टी बेल्ट और सुरक्षा उपकरण के, इतनी ऊंचाई पर काम करना किसी भी पल जानलेवा साबित हो सकता है.



लोगों के जमकर आए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'इतनी ताकत और हिम्मत केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में ही मिलती है सलाम है इस देवी को'. वहीं, एक और यूजर ने लिखा- 'ये साबित हो चुका है कि दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा मां होती है'.

