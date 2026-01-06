रहमान डकैत ने धुरंधर के 'शरारत' पर किया डांस, दोनों एक्ट्रेस हुईं फेल, फैंस बार-बार देख रहे वीडियो

धुरंधर अपनी रिलीज का पांचवां हफ्ता पूरा करने जा रही है, लेकिन फिल्म का क्रेज अभी भी जारी है. फिल्म बीती 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और नए साल 2026 के पहले महीने में भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अक्षय खन्ना के गैंगस्टर रोल रहमान डकैत से मिली है. खुद अक्षय खन्ना भी रहमान डकैत के रोल से रातों-रात स्टार बन गए हैं और लोग रणवीर से ज्यादा उनकी ही चर्चा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग फिल्म में उन पर फिल्माए गए सॉन्ग फासला पर खूब रील बना-बनाकर शेयर कर रहे हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है. अब रहमान डकैत के एआई वर्जन वीडियो भी वायरल होने लगे हैं. इस कड़ी में रहमान डकैत के इस एआई वीडियो मजा बांध दिया है.



शरारत गाने पर नाचा रहमान डकैत

इस एआई वीडियो में रहमान डकैत का फनी लुक देखने को मिल रहा है. कमाल की बात तो यह है कि यह एआई वर्जन वाला रहमान डकैत अपने सॉन्ग फासला पर नहीं बल्कि हम्जा अली की शादी में बजने वाले पार्टी सॉन्ग 'शरारत' पर ठुमके लगा रहा है. शरारत गाने पर रहमान डकैत का डांस खूब फनी है. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है. इस वीडियो को 63 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और इस पर सोशल मीडिया यूजर्स के मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं. अक्षय खन्ना के एआई अवतार को लेकर भी लोग फनी कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.



लोगों ने लिए अक्षय खन्ना के AI लुक पर मजे

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'यह अक्षय खन्ना कम और चूसा हुआ गन्ना ज्यादा लग रहा है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'अपनी पत्नी के सामने रहमान डकैत'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'ऑजेम्पिक करने के बाद अक्षय खन्ना'. चौथा यूजर लिखता है, 'लगता है रहमान डकैत को काफी दिनों से खाना नहीं मिला है'. एक और लिखता है, 'दृश्यम 3 से बाहर होने के बाद अक्षय खन्ना'. एक अन्य लिखता है, 'भाई इसका ट्रेंड खत्म नहीं होगा'.

अक्षय खन्ना के इस एआई अवतार पर लोग ऐसे ही मजेदार और फनी कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. बता दें, अब दर्शकों को इंतजार है कि क्या अक्षय खन्ना धुरंधर 2 में नजर आएंगे? क्योंकि फिल्म के पहले पार्ट में उनका रहमान डकैत का किरदार मर चुका है. धुरंधर 2 का इंतजार कर रहे दर्शकों को बता दें फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.





