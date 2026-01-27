मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे...आधी रात जब गंगा घाट पर गूंजा दर्द भरा नगमा

Banaras viral video: बनारस को यूं ही जज्बातों का शहर नहीं कहा जाता. यहां दिन पूजा में बीतता है और रात एहसासों में. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बनारस के मशहूर घाट पर रात करीब 2 बजे कुछ लोग शांति से बैठे गजल गा रहे हैं. पंक्तियां हैं...'मोहब्बत में दगा की थी' और सुनते ही दिल ठहर सा जाता है.

न मंच, न माइक, बस एहसास (Emotional Song at Varanasi Ghat)

वीडियो में न कोई भीड़ है, न कोई मंच. सिर्फ अंधेरी रात, गंगा की हल्की आवाज और लोगों की तन्मयता. यही सादगी इस वीडियो की सबसे बड़ी ताकत बन गई है. दर्द भरे बोल ऐसे लगते हैं मानो किसी टूटे दिल की दास्तान हो. यही वजह है कि Banaras viral video और emotional ghazal नाम से लोग इसे बार-बार इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दिलों की बारिश (Social Media Reactions on Viral Song)

इंस्टाग्राम पर priyamalviya नाम के यूजर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर हजारों प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं. कोई लिखता है, 'ये बनारस है, यहां दर्द भी इबादत बन जाता है.' तो कोई कहता है, 'ये गाना नहीं, दिल की आरती है.' कई यूजर्स ने माना कि इस वीडियो ने उन्हें उनकी पुरानी मोहब्बत की याद दिला दी.

बनारस की रात और दर्द भरी आवाज (Banaras Midnight Viral Video)

ये वीडियो बताता है कि बनारस सिर्फ मंदिरों और घाटों का शहर नहीं, बल्कि जज्बातों का भी ठिकाना है. यहां धर्म, संगीत और मोहब्बत एक साथ सांस लेते हैं. बनारस की ये रात और लोगों की ये गजल याद दिलाती है कि दर्द को भी सुरों में ढाला जा सकता है. शायद इसी लिए लोग इसे सिर्फ देख नहीं रहे, महसूस कर रहे हैं…और शेयर करने को मजबूर हो रहे हैं.

