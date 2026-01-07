विज्ञापन
कांप रहे थे हाथ, फिर भी पोती से वीडियो कॉल करना सीख रही थीं दादी, इमोशनल VIDEO देख रो पड़े लोग

सोशल मीडिया पर वायरल दादी-पोती का भावुक वीडियो इंटरनेट यूज़र्स की आंखें नम कर रहा है, जिसमें पोती दादी को वीडियो कॉल करना सिखाती दिख रही है.

सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. इस वीडियो में एक पोती अपनी दादी को स्मार्टफोन पर वीडियो कॉल करना सिखाती नज़र आ रही है. दादी के कांपते हाथ, पोती की मासूम आवाज़ और दोनों के बीच का प्यार इंटरनेट यूज़र्स को भावुक कर रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर चटोरी अम्मा नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. क्लिप में देखा जा सकता है कि बुज़ुर्ग महिला धीरे-धीरे मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चलाती हैं. उनके हाथ हल्के-हल्के कांप रहे हैं, लेकिन सीखने की चाह साफ झलकती है. पोती ओजस्वी चतुर्वेदी पूरे धैर्य के साथ दादी को समझाती हैं कि कौन-सा बटन दबाना है और कब स्क्रीन को छूना है. यह पल सिर्फ तकनीक सीखने का नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच प्यार और भरोसे का भी है.

देखें VIDEO:

लाखों दिलों तक पहुंचा वीडियो

इस भावुक वीडियो को अब तक 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 75 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन भावनाओं से भरा हुआ है, जहां लोग अपनी दादी-नानी की यादें साझा कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, मेरी नानी अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, धीरे सीखा लेकिन अब प्रो हैं. वहीं दूसरे यूज़र ने भावुक होकर लिखा, मैं रो पड़ी… मैं भी अपनी नानी को कॉल करना और टीवी चलाना सिखाती थी, अब वो हमारे साथ नहीं हैं. एक और यूज़र ने लिखा, इस वीडियो ने मुझे मेरी दादी की याद दिला दी.

क्यों खास है यह वीडियो?

यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो कॉल सिखाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि प्यार, धैर्य और अपनापन उम्र की दीवारों को कैसे तोड़ देता है. यह वीडियो हर उस इंसान को छू जाता है, जिसने कभी अपने बुज़ुर्गों को कुछ सिखाया हो या उनसे कुछ सीखा हो.

