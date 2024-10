Durga Puja 2024: ये हैं कोलकाता के सबसे क्रिएटिव दुर्गा पूजा पंडाल, नजर नहीं हटा पा रहे लोग

दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है. बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार माने जाने वाले दुर्गा पूजा में बेहतरीन और खूबसूरत पंडाल मुख्य आकर्षण होते हैं. यूं तो देश भर में पंडाल बनाकर दुर्गा पूजा की जाती है, लेकिन कोलकाता में इसकी धूम कुछ खास होती है. इस साल, कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों ने बेहतरीन थीम और लुभावनी कलात्मकता के साथ लोगों का ध्यान खींचा है.

ये हैं कुछ सबसे क्रिएटिव पंडाल

Believe it or not, this is a Durga Pujo pandal!!!



Inspired from the famous musical and entertainment arena called the 'Sphere' in Nevada, Las Vegas, USA, one can witness this spectacular Puja pandal in kolkata's Santosh Mitra square!!!



Video courtesy: Sammya Brata

लास वेगास स्फीयर (संतोष मित्रा स्क्वायर)

प्रतिष्ठित लास वेगास स्फीयर से प्रेरित, यह पंडाल आगंतुकों को रोशनी के शहर में ले जाता है, जो नियॉन लाइट और चमकदार सजावट से भरा है, पिछले साल उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई थी.

ग्रीन दुर्गा पूजा (लालबागान)

कोलकाता के लालबागान में 8,000 पौधों से बना यह अद्भुत दुर्गा पूजा पंडाल पर्यावरण के महत्व और पर्यावरण के अनुकूल होने का संदेश देता है.

The sustainable and green Durga Puja pandal in Kolkata, made with 8,000 live plants 🌿, is truly commendable. It's a fantastic example of how we can celebrate traditions while also protecting our planet 👏🌎

वर्षा जल संरक्षण पंडाल (साल्ट लेक)

साल्ट लेक में वर्षा जल संरक्षण पंडाल न केवल शानदार है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है. एक सुंदर झरने और हरे-भरे सजावट के साथ, पंडाल एक शांत वातावरण बनाता है.

This is incredible! The sound of just water droplets on various containers & surfaces has been used to recreate the soundscape of Pujor Dhaak. Don't miss Salt Lake AK Block's pandal 2024 to experience this unique installation. Theme: Bari Bindu, Bhabatosh Sutar

PC -Cal Cacophony

मेट्रो रेल पंडाल (जगत मुखर्जी पार्क)

यह पंडाल आदमकद ट्रेन मॉडल और डिटेल्स से भरा हुआ है, जो कोलकाता की मेट्रो रेल सिस्टम की नकल करता है.

Believe me its a Puja Pandal in Kolkata.

सती प्रथा (काशी बोस लेन सर्बोजनिन)

इस पंडाल का थीम बंगाल द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है. यह भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी प्रचलित बाल विवाह की प्रथा को भी क्रिटिसाइज करता है.

📍 Kashi Bose Lane Sarbojanin.



The theme focuses on Bengal's pivotal role in prohibiting the Sati Pratha. It also criticises the culture of child marriage, that is still prevalent across India. 👍

I will be using this space to post the #DurgaPuja2024 pics. Check the quotes if you wish to see the clicks. 🥰 pic.twitter.com/hRYIo9P8El — Ayush (@abasu0819) October 2, 2024

वाराणसी के घाट (चेतला)

कोलकाता के चेतला अग्रनी दुर्गा पूजा पंडाल में मंदिरों के शहर काशी (वाराणसी) का माहौल दिखता है. इस पंडाल में प्रतीकात्मक गंगा आरती और हर-हर महादेव के शक्तिशाली मंत्रों का प्रदर्शन किया गया है.

Enjoy the same vibes and ambience of temple city Kashi/Banaras in Kolkata's Chetla Agrani Durga Pujo pandal.



The symbolic Ganga Aarati and Har Har Mahadev chants is all set to make you awestruck!!!

गार्डन थीम (गरियाहाट)

दक्षिण कोलकाता में त्रिधारा सम्मिलनी ने पारंपरिक भारतीय प्रांगण का प्रतिनिधित्व करते हुए "आंगन" थीम को अपनाया है.

Tridhara Sammilani 2024 ( Kolkata) 💓🙏🏻 pic.twitter.com/FAq9Wy6VmU — Joysurya Saha (@joysurya_saha) October 7, 2024

लाइव पंडाल (बागुईहाटी)

बागुईहाटी में अर्जुनपुर अमरा सबाई क्लब ने एक शानदार लाइव पंडाल पेश किया है, जो कोलकाता की दुर्गा पूजा की सच्ची भावना को दर्शाता है. थीम मौजूदा शासन के तहत बढ़ती आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक भेदभाव को संबोधित करती है.

📍 Arjunpur Amra Sabai Club.



The theme highlights the growing economic inequality & cultural discrimination under the current regime.

कोलकाता की खोई हुई कला (बेहाला)

बेहाला में दक्षिणंदरी युवा सर्बोजनिन पंडाल कोलकाता की लंबे समय से खोई हुई संस्कृति को खूबसूरती से दर्शाता है.

📍 Dakshindari Youth Sarbojanin.



The theme portrays the long lost culture of Kolkata. Artist Anirban Das never disappoints. One of the best pandals this year.



1/2#DurgaPuja2024 https://t.co/c0AEMjA7Ch pic.twitter.com/oKS1PHVczL — Ayush (@abasu0819) October 7, 2024

📍 Dakshinpara Durgotsav.



One of the few Durga Puja which got popular only this year. And wow. They've made the entire pandal using wasted resources such as tools, metal sheets, etc. 🥰

वेस्ट मटिरियल से बनी मूर्ति (दक्षिण पारा)

दक्षिणपारा दुर्गोत्सव उन कुछ दुर्गा पूजा समारोहों में से एक के रूप में उभरा है, जिसने इस साल बहुत लोकप्रियता हासिल की है. पूरा पंडाल औजारों और धातु की चादरों जैसे वेस्ट से तैयार किया गया है.

