रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने पहुंचे थे जाने-माने ड्रमर शिवमणि, अचानक किचन में जाकर करने लगे कुछ ऐसा, वायरल हो गया Video

विद्यार्थी भवन, बेंगलुरु का एक जाना-माना रेस्टोरेंट है, जहां 3 दिसंबर को ड्रमर शिवमणि ब्रेकफास्ट करने के लिए अचानक पहुंचे. इस दौरान अपनी बिजली जैसी बीट्स और अद्वितीय लय के लिए जाने जाने वाले, शिवमणि ने रेस्तरां की साधारण रसोई को अचानक एक प्लेटफॉर्म में बदल दिया.

जैसे ही खाने की सुगंध और गर्म फिल्टर कॉफी की महक उनके आसपास पहुंची, जाने-माने ड्रमर ने डोसा स्टेशन पर ही म्यूजिक बनाने के लिए चटनी कप का इस्तेमाल करके हलचल भरी रसोई में एक संगीतमय ट्विस्ट जोड़ दिया. गर्म तवे पर पानी के छींटे मारकर, शिवमणि ने अपना संगीत समाप्त किया. इस तरह आपने देखा कैसे शिवमणि ने रेस्टोरेंट के किचन को ही अपना म्यूजिक प्लेटफॉर्म बना लिया और अपने टैलेंट से लोगों को हैरान कर दिया.

देखें Video:

