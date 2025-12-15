दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की मार का असर सड़क से आसमान तक देखने को मिल रहा है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर गाडि़यां रेंग रही हैं, ट्रेनों के पहिए रुक गए हैं और विमानों को भी उड़ान भरने में परेशानी हो रही है. कोहरे के कारण 90 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं. दिल्‍ली एयरपोर्ट में 100 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं और चार को दूसरे हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया है. इसे देखते हुए इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है. मौसम विभाग ने 16 और 17 दिसंबर को भी 'शैलो फॉग' की संभावना जताई गई है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

