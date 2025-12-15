दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की मार का असर सड़क से आसमान तक देखने को मिल रहा है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर गाडि़यां रेंग रही हैं, ट्रेनों के पहिए रुक गए हैं और विमानों को भी उड़ान भरने में परेशानी हो रही है. कोहरे के कारण 90 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं. दिल्ली एयरपोर्ट में 100 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं और चार को दूसरे हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया है. इसे देखते हुए इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है. मौसम विभाग ने 16 और 17 दिसंबर को भी 'शैलो फॉग' की संभावना जताई गई है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
कोहरे के कारण दिल्ली एयर पोर्ट पर 61 फ्लाइट्स कैंसिल
कोहरे कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर दोपहर 12:30 तक 61 विमान को रद्द किया जा चुका. वहीं, पांच विमानों को डायवर्ट किया गया है. दिल्ली में सुबह आज बेहद घना कोहरा था. कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई थी. ऐसे में विमानों को टेकऑफ और लैंड करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
Delhi Train Delay Updates: कोहरे का कहर, दिल्ली एयरपोर्ट पर 321 फ्लाइट लेट
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कोहरे की जबरदस्त मार पड़ी है. फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, आईजीआई एयरपोर्ट पर आज कुल 321 उड़ाने लेट हुई हैं. इनमें दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वालीं 215 और टेकऑफ करने वाली 106 फ्लाइट डिले हैं.
एयर इंडिया की उड़ानों पर कोहरे की मार, 19 फ्लाइट्स रद्द
एयर इंडिया की उड़ानों पर भी कोहर की मार देखने को मिली है. एयर इंडिया की 19 फ्लाइट अभी तक कैंसिल हुई हैं, जिससे सैंकड़ों यात्री परेशान हैं.
- AI2767 / 2768
- AI1787 / 1872
- AI1721 / 1837
- AI1701 / 1806
- AI1725 / 1860
- AI1745 / 1890
- AI1797 / 1838
- AI1703 / 1884
- AI2653 / 2808
- AI2469 / 2470
- AI866
- AI1737 / 1820
- AI1719 / 1844
- AI1785 / 1851
- AI2495 / 2496
- AI1715 / 1816
- AI3313 / 3314
- AI881 / 882
- AI2465 / 2880
दिल्ली में कोहरे के लिए IMD का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. IMD की मानें तो दिल्ली में अगले कुछ घंटों में और घना कोहरा छाने की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों को संभल कर गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है. दिल्ली में सुबह 6 बजे आईटीओ, अक्षरधाम, पूसा रोड, द्वारका में स्थिति ये थी कि बगल में खड़ी कार तक नजर नहीं आ रही थी. ऐसे में सड़कों पर कारें और दूसरे व्हीकल रेंगते हुए नजर आए.
Delhi Weather LIVE: दिल्ली पर मौसम का डबल अटैक
घने कोहरे की मार से क्या हो रही दिक्कत
#WATCH | Delhi | A local says, "Currently the condition is very bad... There is a lot of difficulty breathing, and elderly people are also facing many problems... The public is very troubled, and there is no one to listen to their concerns..." https://t.co/177Hjxulsq pic.twitter.com/9lW3SEuUNR— ANI (@ANI) December 15, 2025
Delhi Fog Delay Train LIVE: 90 ट्रेनों पर कोहरे की मार, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली के कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी रोक दी है. विसिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनों पर असर पड़ा है. दिल्ली आने वाली आज कई ट्रेन 6 से 7 घंटे तक लेट हैं. कोहरे के कारण 90 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं.
- 14086 हरियाणा /सिरसा एक्सप्रेस करीब तीन घंटा लेट
- 12617 मंगला लक्ष्यद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब साढ़े तीन घंटा लेट
- 222221 हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट
- 11841 गीता एक्सप्रेस करीब ढाई घंटा लेट
- 12155 भोपाल एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट
- 12121 एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट
- 12213 यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब ढाई घंटे लेट
- 12217 केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करीब साढ़े तीन घंटा लेट
- 12493 दर्शन एक्सप्रेस दो घंटा 6 मिनट लेट
- 12405 गोंडवाना एक्सप्रेस 3 घंटा 41 मिनट लेट
- 12447 यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटा 39 मिनट लेट
- 22181 जबलपुर हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 4 घंटा लेट
- 14241 नौचंदी एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट
- 14163 संगम एक्सप्रेस करीब ढाई घंटा लेट
- 04651 जयनगर अमृतसर स्पेशल क्लोन करीब 11 घंटा लेट
- 15279 पूरबिया एक्सप्रेस 2 घंटा 20 मिनट लेट
- 15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट
- 12557 सप्त क्रांति एक्सप्रेस 1 घंटा 42 मिनट लेट
- 12391 श्रमजीवी सुपरफस्ट एक्सप्रेस 4 घंटा 10 मिनट लेट
- 14207 पद्मावत एक्सप्रेस 2 घंटा 12 मिनट लेट
- 22427 भृगु सुपरफस्ट एक्सप्रेस 1 घंटा 49 मिनट लेट
- 02563 न्यू दिल्ली क्लोन स्पेशल करीब 8 घंटा लेट
- 15733 फरक्का एक्सप्रेस 6 घंटा 41 मिनट लेट
- 12581 न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 2 घंटा लेट
- 02569 न्यू दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस करीब साढ़े सात घंटा लेट
- 22811 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 64 मिनट लेट
- 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटा 12 मिनट लेट
- 12367 विक्रमशीला एक्सप्रेस 3 घंटा 8 मिनट लेट
- 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करीब 4 घंटे लेट
- 12381 पूर्वा एक्सप्रेस 3 घंटा 12 मिनट लेट
- 12275 इलाहाबाद न्यू दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस 3 घंटे 9 मिनट लेट
रेलवे के अनुसार पूर्व दिशा की ट्रेनों आज अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. यात्री स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस जरूर जांच लें. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री समय में बदलाव को ध्यान में रखें. किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे की आधिकारिक सूचना पर नज़र रखें. ट्रेन के अलावा कई फ्लाइट में डिले हैं. इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए ट्रैवेल एडवाइजर जारी की है. दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 40 से अधिक विमानें रद्द है और कई को डायवर्ट किया गया है.
Delhi Fog LIVE: दिल्ली एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइटें कैंसिल
दिल्ली में कोहरे की मार आसमान में भी नजर आ रही है. इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी घना कोहरा छाया है, जिसे विमानों की आवाजाही में परेशानी हो रही है. सुबह साढ़े 9 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं और 4 विमानों को डायवर्ट किया गया है.