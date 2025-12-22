विज्ञापन
देरी से चल रही हैं 100 से ज्यादा ट्रेन, 10 फ्लाइट भी कैंसिल; घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी

कोहरे और धुंध के कारण आज 102 दर्जन ट्रेन निर्धारित समय से लेट चल रही है. जबकि कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है.

देरी से चल रही हैं 100 से ज्यादा ट्रेन, 10 फ्लाइट भी कैंसिल; घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी
फाइल फोटो

खराब मौसम की वजह से ट्रेन लेट होने का सिलसिला जारी है. वहीं, सोमवार (22 दिसंबर) को उड़ानें भी कैंसिल हुई. दिल्ली समेत अन्य एयरपोर्ट्स से कुल 10 फ्लाइट रद्द की गई. कोहरे और धुंध के कारण आज 102 दर्जन ट्रेन निर्धारित समय से लेट चल रही है. जबकि कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है. इसका असर विजिबिलिटी पर भी पड़ता दिख रहा है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 22 से 27 दिसंबर के बीच बहुत घना कोहरा छाया रहेगा.

स्टेशन के अनुसार ट्रेनों की स्थिति

  • चिपियाना बुज़ुर्ग स्टेशन : 29
  • डोभ भली: 2
  • गाजियाबाद: 17
  • जाखल : 2
  • मेरठ सिटी : 2
  • पलवल : 27
  • रेवाड़ी : 15
  • सहारनपुर: 1
  • टपरी जंक्शन : 1
  • अंबाला कैंट जंक्शन : 6

ये ट्रेन डायवर्ट

  • 11078 झेलम एक्सप्रेस
  • 19028 बांद्रा टर्मिनस विवेक एक्सप्रेस
  • 12213 दिल्ली सराय रोहिल्ला एसी दूरंतो एक्सप्रेस
  • 12439 श्रीगंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

जानिए, कौन-कौनसी ट्रेन लेट

  • 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस- 3 घंटे 41 मिनट लेट
  • 11427 आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस- 3 घंटे 49 मिनट लेट
  • 15658 ब्राह्मपुत्र मेल- 6 घंटे 22 मिनट लेट
  • 14117 कालिंदी एक्सप्रेस- 9 घंटे 24 मिनट लेट
  • 22427 भृगु सुपरफस्ट एक्सप्रेस- करीब 3 घंटे लेट
  • 12225 कैफियत एक्सप्रेस- 5 घंटे 7 मिनट लेट
  • 12367 विक्रम शीला एक्सप्रेस- 3 घंटे 33 मिनट लेट
  • 12381 पूर्वा एक्सप्रेस- 4 घंटा 26 मिनट लेट
  • 12397 महाबोधि एक्सप्रेस- 5 घंटा 7 मिनट लेट
  • 12801 पुरसोत्तम एक्सप्रेस- करीब 6 घंटा लेट
  • 12309 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस- 2 घंटा 43 मिनट लेट

