देरी से चल रही हैं 100 से ज्यादा ट्रेन, 10 फ्लाइट भी कैंसिल; घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी

खराब मौसम की वजह से ट्रेन लेट होने का सिलसिला जारी है. वहीं, सोमवार (22 दिसंबर) को उड़ानें भी कैंसिल हुई. दिल्ली समेत अन्य एयरपोर्ट्स से कुल 10 फ्लाइट रद्द की गई. कोहरे और धुंध के कारण आज 102 दर्जन ट्रेन निर्धारित समय से लेट चल रही है. जबकि कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है. इसका असर विजिबिलिटी पर भी पड़ता दिख रहा है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 22 से 27 दिसंबर के बीच बहुत घना कोहरा छाया रहेगा.

स्टेशन के अनुसार ट्रेनों की स्थिति

चिपियाना बुज़ुर्ग स्टेशन : 29

डोभ भली: 2

गाजियाबाद: 17

जाखल : 2

मेरठ सिटी : 2

पलवल : 27

रेवाड़ी : 15

सहारनपुर: 1

टपरी जंक्शन : 1

अंबाला कैंट जंक्शन : 6

ये ट्रेन डायवर्ट

11078 झेलम एक्सप्रेस

19028 बांद्रा टर्मिनस विवेक एक्सप्रेस

12213 दिल्ली सराय रोहिल्ला एसी दूरंतो एक्सप्रेस

12439 श्रीगंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

जानिए, कौन-कौनसी ट्रेन लेट