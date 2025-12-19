कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एयरपोर्ट! घने कोहरे से कई उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट ने जारी की बड़ी एडवाइजरी

- दिल्ली और उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में लगातार देरी और रद्दीकरण हो रहा है
- कोहरे की वजह से गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 27 उड़ानें रद्द की गईं
- एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन कैट-थ्री सिस्टम के तहत किया जा रहा है, जिससे देरी और रद्दीकरण की संभावना बढ़ जाती है
दिल्ली और उत्तर भारत में छाया घना कोहरा अब हवाई यातायात पर भी बड़ा असर दिखा रहा है. विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार उड़ानें प्रभावित हो रही हैं. यात्रियों को देरी, रद्द उड़ानों और समय में बदलाव का सामना करना पड़ रहा है. एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से शांति और सहयोग की अपील की है. दिल्ली एयरपोर्ट पर कल रात तक कुल 22 उड़ानें रद्द की गई थीं, जिनमें 11 आने वाली और 11 जाने वाली उड़ानें शामिल थीं. इसके अलावा आज सुबह से 24 से ज्यादा विमान अपने तय समय से देरी से उड़ान भर रहे हैं. अधिकारी मान रहे हैं कि कोहरे का असर अभी और कुछ दिन चल सकता है.
गुरुवार को घने कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 27 उड़ानें रद्द की गईं. इसमें 16 प्रस्थान और 11 आगमन वाली फ्लाइट शामिल हैं. कई उड़ानें कई घंटों तक रनवे पर ही इंतजार करती रहीं. एयरपोर्ट की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि उड़ान संचालन इस समय CAT-III सिस्टम के तहत किया जा रहा है. ऐसी स्थितियों में देरी और रद्दीकरण होने की संभावना ज्यादा होती है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें.
एयरपोर्ट प्रबंधन ने यह भी बताया है कि सभी टर्मिनलों पर ऑन-ग्राउंड टीमें तैनात हैं. वे यात्रियों की जरूरत के मुताबिक हेल्प, अपडेट और सपोर्ट दे रही हैं. एयरलाइन काउंटरों पर भी लगातार घोषणा की जा रही है ताकि यात्रियों को जानकारी मिलती रहे.
इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक एयरलाइन ने गुरुवार को अपने घरेलू नेटवर्क में 59 उड़ानें रद्द की हैं. इसके अलावा शुक्रवार के लिए 28 और उड़ानें रद्द की गई हैं. हालांकि कंपनी ने रद्दीकरण का कारण नहीं बताया, लेकिन खराब मौसम और कोहरे की स्थिति को देखते हुए इसके पीछे मौसम को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है.
दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया है. राजधानी में विजिबिलिटी कई जगहों पर काफी कम है. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस हफ्ते एयरपोर्ट संचालन पर कोहरे का असर पड़ेगा. अब वही हालात सामने आ रहे हैं. यात्रियों को सोशल मीडिया और वेबसाइट पर जारी अपडेट देखने की सलाह दी जा रही है. हवाई अड्डा प्रबंधन ने कहा है कि वह हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर और जानकारी जारी की जाएगी.
