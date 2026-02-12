विज्ञापन
विशेष लिंक

बालकनी में अकेले गिटार बजाकर 'डूबा-डूबा' गा रहे थे अंकल, पड़ोसी ने Video बनाया, सिंगिंग ने जीता इंटरनेट का दिल

दिल्ली के द्वारका में एक शख्स ने बालकनी में गिटार के साथ ‘डूबा-डूबा’ गाकर माहौल को रोमांटिक बना दिया. उनका सुकून भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बालकनी में अकेले गिटार बजाकर 'डूबा-डूबा' गा रहे थे अंकल, पड़ोसी ने Video बनाया, सिंगिंग ने जीता इंटरनेट का दिल
अंकल की आवाज ने दिल्ली की शाम को बना दिया खास

दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी और ट्रैफिक के शोर के बीच अगर अचानक कहीं से गिटार की मधुर धुन सुनाई दे जाए, तो कोई भी ठहर जाएगा. ऐसा ही एक सुकून भरा पल दिल्ली के द्वारका इलाके में देखने को मिला, जहां एक शख्स ने अपनी बालकनी को ही स्टेज बना लिया और अपनी आवाज से पूरे माहौल को खुशनुमा कर दिया. इस खास पल का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

‘डूबा-डूबा' से बनाया आशिकाना माहौल

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स हाथ में गिटार लिए मशहूर गायक मोहित चौहान के सिल्क रूट बैंड का लोकप्रिय गाना ‘डूबा-डूबा रहता हूं आंखों में तेरी' गाते नजर आ रहे हैं. यह गाना 90 के दशक के लोगों के लिए आज भी बेहद खास है और इसे सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. बिना किसी बड़े साउंड सिस्टम या स्टेज के, रात के शांत माहौल में उनकी आवाज और गिटार की धुन लोगों को सुकून दे रही है. उनकी सिंगिंग में एक सादगी और ठहराव है, जो सुनने वालों के दिल को छू गया.

देखें Video:

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर मेघा सिंह (@miss_mmegha) ने रिकॉर्ड कर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा- द्वारका में एक अंकल की आवाज ने सबका दिल जीत लिया और उनकी सिंगिंग में ऐसा जादू था कि लोग सुनने के लिए रुक गए. 9 फरवरी 2026 को पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 40 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

पुरानी यादें ताजा कर दीं

वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने अपनी भावनाएं ज़ाहिर कीं. एक यूजर ने लिखा, कि इस गाने ने उनकी पुरानी यादें ताजा कर दीं. दूसरे ने मजाक में पूछा, कि अंकल का अगला शो कब होगा. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि आखिर तक उनकी तान ने सच में दिल जीत लिया. यह वीडियो इस बात की याद दिलाता है कि संगीत के लिए उम्र या बड़े मंच की जरूरत नहीं होती. 

यह भी पढ़ें: कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ शुरू किया फालूदा शॉप, 6 साल में बना दिया इंटरनेशनल ब्रांड, बताया कितना आया खर्च

मुंबई लोकल में टिकट चेक करते दिखे ‘ग्रेट खली'! इतनी लंबाई कि ट्रेन भी पड़ गई छोटी, टीसी को देखकर चौंके यात्री

पहली बार सुषि खा रही थी महिला, किया ऐसा खिलवाड़, यूजर्स बोले- Video देखकर बेहोश हो जाएंगे जापानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dwarka Viral Video, Balcony Singing Delhi, Duba Duba Song Viral
Get App for Better Experience
Install Now