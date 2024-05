छोले भटूरे खाओ और वजन घटाओ...वेट लॉस के लिए Delhi के रेस्टोरेंट ने दी अजीबोगरीब सलाह, लोगों ने ली क्लास

दिल्ली के छोले भटूरे तो देश-विदेश में मशहूर हैं. चटपटे छोले के साथ फूले-फूले भटूरे किसी का भी दिन बना देते हैं, लेकिन ये मोस्ट फेवरेट फूड वजन बढ़ाने का भी काम करता है. ऐसे में हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे खाने से परहेज करते हैं. इस बात का तोड़ निकालते हुए दिल्ली के एक लोकल रेस्तरां ने कमाल की मार्केटिंग टेक्निक खोज निकाली है. सोशल मीडिया पर इस रेस्तरां की मार्केटिंग टेक्निक इन दिनों खूब वायरल हो रही है.

छोले भटूरे खाओ, वजन घटाओ

'गोपाल जी' नाम का एक रोड साइड रेस्तरां दावा कर रहा है कि, उनके ग्राहक छोले भटूरे खाकर अपना वजन कम कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं. आदित्य वोराह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स से रेस्तरां की झलकियां शेयर कीं. तस्वीरों के साथ मिस्टर वोराह ने लिखा, "केवल दिल्ली में ही आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं. छोले भटूरे खाओ, वजन कम करो, बीमारियां कम करो."

यहां देखें पोस्ट

Only in Delhi can you expect this ????



Eat Chole Bhature, Lose Weight, Reduce Diseases ???????????? pic.twitter.com/ByIH4gsV5Y