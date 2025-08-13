जांघों में जमा फैट को मक्खन की तरह पिघला देंगे ये योगासन, बस हर रोज 20 मिनट कर लीजिए ये काम

How to Reduce Thighs Fat: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खानपान के चलते शरीर में चर्बी जमा होना आम बात हो गई है. खासतौर पर जांघों का मोटापा न सिर्फ दिखने में खराब लगता है, बल्कि चलने-फिरने में भी परेशानी पैदा करता है. ऐसे में बिना दवा और भारी-भरकम कसरत के, योग एक आसान और असरदार तरीका हो सकता है. योग के कुछ खास आसन ऐसे हैं जो जांघों की चर्बी कम करने में मदद करते हैं और उन्हें मजबूत भी बनाते हैं.

आयुष मंत्रालय ने कुछ योगासनों के बारे में दावा किया है कि अगर इन आसनों का अभ्यास रोजाना सिर्फ 15–20 मिनट किया जाए, तो जांघों समेत शरीर की चर्बी को कम किया जा सकता है.

उत्कटासन: इस आसन में शरीर की मुद्रा एक कुर्सी के समान होती है. यह योगासन जांघों, हिप्स और कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर असर करता है और चर्बी कम करने में मददगार है. इस आसन को करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं और घुटनों को मोड़ते हुए नीचे झुकें. इस स्थिति में कुछ सेकंड तक बने रहें.

त्रिकोणासन: यह आसन शरीर के साइड हिस्सों पर दबाव डालता है, खासकर कमर और जांघों पर. इसके रोजाना अभ्यास से न सिर्फ चर्बी कम होगी, बल्कि शरीर भी लचीला बनेगा. इस आसन में दोनों पैरों को फैलाकर खड़ा होना होता है. अब एक हाथ को नीचे की ओर झुकाकर पैर के पास लाएं और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ उठाएं.

वीरभद्रासन: इस आसन को करने से न सिर्फ जांघों की चर्बी घटती है, बल्कि शरीर का संतुलन और ताकत भी बढ़ती है. इसमें एक पैर को आगे और दूसरे को पीछे रखकर सामने वाले पैर को घुटनों से मोड़ें. दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और इस स्थिति को कुछ समय तक बनाए रखें.

भुजंगासन: रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ जांघों पर भी असर पड़ता है, जिससे वहां ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और चर्बी कम होने लगती है. इस आसन को करते समय पेट के बल लेट जाएं, फिर हाथों को कंधों के पास रखकर सिर और सीने को ऊपर उठाएं. शरीर को कोबरा जैसी मुद्रा में लाएं.

पश्चिमोत्तानासन: इस योगासन से पेट और जांघों में गहरा खिंचाव आता है, जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को बढ़ाता है. जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने फैलाएं और आगे झुकते हुए दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)