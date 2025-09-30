विज्ञापन
जोमैटो का हेल्‍दी मोड ऐसे काम करेगा, AI बताएगा- जो डिश आप ऑर्डर कर रहे, वो कितना सेहतमंद

जोमैटो का प्लेटफॉर्म हेल्दी ऑप्‍शंस दिखाने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेस्‍टॉरेंट के डेटा का इस्तेमाल करेगा. फेस्टिव सीजन में लॉन्‍च किया गया ये फीचर आकर्षक विकल्‍प पेश करता है.

Zomato Launches New Healthy Mode Features: भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोगों की लाइफस्‍टाइल बिगड़ चुकी है. जंक फूड हमारे खानपान का हिस्‍सा बन चुका है, जबकि डॉक्‍टर हेल्‍दी खानपान पर जोर देते रहे हैं. अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य के लिए इसी जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए फूड डिलीवरी प्‍लेटफॉर्म जोमैटो ने 'हेल्‍दी मोड' नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है. ये फीचर फिलहाल एनसीआर के गुरुग्राम में लाइव है, जबकि जल्‍द ही दिल्‍ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत अन्‍य शहरों में भी एवलेबल होगा. जोमैटो का हेल्‍दी मोड फीचर फूड आइटम्‍स की उनके पोषण मूल्‍य के आधार पर रेटिंग करता है. फेस्टिव सीजन में लॉन्‍च किया गया ये फीचर आकर्षक विकल्‍प पेश करता है. 

जोमैटो से पहले स्विगी भी ‘High Protein' नाम से हेल्‍दी मोड फीचर ला चुकी है. लोगों के मन में सवाल ये है कि जोमैटो का ये फीचर काम कैसे करेगा.  

कैसे काम करेगा हेल्दी मोड? 

जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक्‍स पोस्‍ट में इसके बारे में जानकारी दी है. इस पोस्‍ट में जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल (Eternal) के CEO दीपिंदर गोयल ने माना कि कंपनी लंबे समय तक हेल्दी फूड तक आसान पहुंच बनाने को नजरअंदाज किया. उन्‍होंने कहा, 'हम लोगों को बेहतर हेल्‍दी फूड खाने में मदद नहीं कर पाए. हमारे ऐप पर आप सलाद या स्‍मूदी बाउल तो सर्च कर सकते थे, लेकिन अगर आप वास्‍तव में पौष्टिक भोजन खाना चाहते थे तो जोमैटो ये चाहत पूरी नहीं कर पा रहा था. अब हमने इस कमी को सुधारा है और हेल्‍दी मोड लॉन्‍च किया है.' 

दरअसल, हेल्दी मोड फीचर के तहत, किसी भी डिश को उसके न्‍यूट्रिशन वैल्‍यू जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और अन्‍य पोषक तत्वों के आधार पर हेल्‍दी स्‍कोर दिया जाएगा. ये स्‍कोर लो (Low) से लेकर सुपर (Super) के स्‍केल पर बेस्‍ड होगा, जिसका कैलकुलेशन प्रोटीन डेंसिटी, फूड की क्वालिटी, उसे तैयार करने के तरीके, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी और अन्य फैक्‍टर्स की वैल्‍युएशन के आधार पर की जाएगी.  

AI और रेस्‍टॉरेंट डेटा का खेल  

जोमैटो का प्लेटफॉर्म हेल्दी ऑप्‍शंस दिखाने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेस्‍टॉरेंट के डेटा का इस्तेमाल करेगा. दीपिंदर गोयल ने कहा कि इस सिस्‍टम के पीछे, AI और रेस्‍टॉरेंट्स के डेटा काम कर रहे हैं. ग्राहकों को जो दिखेगा, वो एकदम स्‍पष्‍ट होगा. इसमें स्‍पष्‍ट बताया जाएगा कि क्‍या है जो किसी डिश को हेल्दी बनाता है और क्यों.' 

बता दें कि जोमैटो से पहले स्विगी पहले ही 'हाई प्रोटीन' कैटगरी ला चुका है. इस कैटेगरी की डिश में हर सर्विंग में कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन होता है. स्विगी की कैटगरी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता समेत देश के 30 शहरों में एवलेबल है.  

