दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर लगी ऐसी होर्डिंग, धोखा खाकर ड्राइवर ने घुसा दिया कंटेनर

Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद से ही विवादों में आ गया था. उद्घाटन के कुछ ही महीने बाद एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में गड्ढे हो गए. यही नहीं, जब से यह एक्सप्रेसवे चालू हुआ है, तब से लेकर अब तक कई हादसे हो चुके हैं. अब दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त दिखाई दे रहा है. वायरल वीडियो के अनुसार, ट्रक के हादसे की वजह एक्सप्रेसवे पर लगी होर्डिंग का बताया जा रहा है.

एकदम सड़क जैसी होर्डिंग

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई लोगों ने वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में एक्सप्रेस-वे के किनारे एक होर्डिंग लगी हुई नजर आ रही है. होर्डिंग पर लिखा है, "देवभूमि आगमन पर आप सभी आगंतुकों का सुस्वागतम." बड़ी बात है कि जिस तरह होर्डिंग है और उस पर जैसे लिखा गया है, उसे देखकर एक बार तो हर कोई धोखा खा जाए.

होर्डिंग किसी होर्डिंग या पेंटिंग नहीं लग रही है, बल्कि हूबहू सड़क नजर आ रही है. होर्डिंग ऐसी है, जैसी सामने 4 लेन सड़क हों और ओवरहेड गैन्ट्री बोर्ड लगा हुआ है. जिसके वेलकम गेट पर देवभूमि आगमन पर आप सभी आगंतुकों का सुस्वागतम दिखाई दे रहा है.

होर्डिंग को देख धोखा खा गया ड्राइवर

वायरल वीडियो के अनुसार, एक ट्रक ड्राइवर इसी वजह से धोखा खा गया और होर्डिंग को आगे सड़क समझकर उसी में ट्रक घुसा दिया. एक्स पोस्ट के अनुसार, टक्कर में ट्रक को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन ड्राइवर को कोई गंभीर चोट नहीं आई. घटना के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस होर्डिंग की बारीकियों और इसके एकदम असली लगने की तारीफ की, लेकिन साथ ही चिंता भी जताई.

श्रीकांत बालाजी नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा कि देहरादून में, एक कंटेनर ट्रक ड्राइवर ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास बनी सड़क की एक पेंटिंग को असली सड़क समझ लिया और ट्रक को दीवार से टकरा दिया, जिससे ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया.

बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद ड्राइवर काफी गुस्से में था. वहीं, Indian Tech & Infra के हैंडल से पोस्ट किया गया कि दिल्ली में एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर बने बोर्ड को असली सड़क समझ लिया और उससे जा टकराया.

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