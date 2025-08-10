रील के चक्कर में महिला ने साड़ी में लगा ली आग, जलते पल्लू संग किया डांस

Saree fire dance reel: आज के दौर में सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने की होड़ इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं. इसी कड़ी में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपनी रील को वायरल करने के लिए अपनी ही साड़ी में आग लगा ली.

जलते पल्लू के साथ डांस (viral dance reels)

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला अपनी साड़ी के पल्लू में आग लगाकर डांस कर रही है. जलती लपटों के बीच वह कदम से कदम मिलाकर डांस मूव्स कर रही है, मानो यह कोई सामान्य एक्ट हो. पास खड़ा एक व्यक्ति इस खतरनाक करतब को कैमरे में कैद कर रहा है, बिना यह सोचे कि यह महिला और उसके आसपास मौजूद लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है.

सोशल मीडिया पर बवाल (saree fire dance)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @more_fun_007 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. एक यूज़र ने लिखा, ऐसी हरकत कौन करता है भाई? दूसरे ने कमेंट किया, लाइक्स और व्यूज के लिए लोग अपनी जान से खेल रहे हैं. वहीं एक अन्य ने कहा, आजकल के रीलबाज अपना आपा खो चुके हैं.

यहां देखें वीडियो

क्यों है यह खतरनाक (dangerous stunt for likes)

ऐसे स्टंट न केवल खुद के लिए बल्कि आसपास मौजूद लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. एक छोटी सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती है. यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि सोशल मीडिया का अंधा पीछा करना कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है.

वायरल डांस वीडियो का बढ़ता क्रेज (Viral Video Dance)

डांस वीडियो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंटेंट में से एक हैं, लेकिन जब मनोरंजन के नाम पर सुरक्षा को ताक पर रख दिया जाता है, तो यह चिंता का विषय बन जाता है. सवाल यह है कि क्या थोड़े से लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही है?

