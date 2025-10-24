दुनिया की सबसे महंगी गाय की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है शामिल

World's Most Expensive Cow: आपने जानवरों के मेले के बारे में तो सुना होगा, एक बिहार में लगता है जिसे सोनपुर का मेला कहते हैं और एक पुष्कर में लगता है जिसे पुष्कर मेला, पुष्कर ऊंट मेला या पुष्कर कार्तिक मेला भी कहा जाता है. भारत के सबसे बड़े और सबसे रंगीन पशु मेलों में से एक है. यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है.इस मेले में भारत का सबसे बड़ा ऊँट, घोड़े और मवेशी खरीदे बेचे जाते हैं. इस मेले की अपनी की अपनी ही खासियत है. इन जानवरों की कीमत लाखों-करोड़ो में होती है. जब बात महंगे जानवरों की होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि दुनिया में सबसे मंहगी गाय कौन सी है. आप इन मंहगे गायों के दाम सुनकर हैरान हो जाएंगे. आइए जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी गायों में से कुछ के बारे में

दुनिया की सबसे महंगी गाय (रिकॉर्ड ब्रेकर)

वियाटीना-19 एफआईवी मारा इमोविस (Viatina-19 FIV Mara Imóveis)

ये नस्ल नेलोर (Nelore) - भारतीय नस्ल ओंगोल का वंशज माने जाते हैं, इनकी कीमत लगभग ₹40 करोड़ होती है.ये फिलहाल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे महंगी गाय के रूप में दर्ज है. वियाटीना 19 ब्राजील में एक नीलामी में बेची गई थी. इसकी कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसे नस्ल की सुंदरता, शारीरिक बनावट शानदार है इसके अलावा मांसपेशियां) काफी अलग दिखती है, दूध देने में भी काफी बेहतरीन है.

हॉल्स्टीन गाय (Holstein Cow)

दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है. रिकॉर्ड तोड़ने वाली उत्पादन क्षमता वाली हॉल्स्टीन गायों या उनकी आनुवंशिकी को डेयरी उद्योग में भारी कीमत पर बेचा जाता है. उनकी कीमत लाखों डॉलर तक जा सकती है, खासकर अगर उनके पूर्वज उच्च-उत्पादन के रिकॉर्ड रखते हों.

अंगोले/नेलोर नस्ल (Ongole/Nelore Breed)

नेलोर नस्ल की गाय भारत (आंध्र प्रदेश) में मूल रूप से पाई जाती है. वियाटीना-19 ने इस नस्ल को विश्व रिकॉर्ड दिलाया, लेकिन सामान्य तौर पर भी नेलोर (जो अंगोले का ही वंशज है) अत्यधिक गर्मी, रोगों और परजीवियों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता के कारण ज्यादा मंहगा है.

नीली बेलन (Belgian Blue)

विशेषता: यह नस्ल अपनी "दोहरी मांसपेशियों" (Double Muscling) के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इनमें सामान्य गायों की तुलना में बहुत अधिक मसल्स होता है. इनकी उत्कृष्ट आनुवंशिकी वाले जानवरों की कीमत बहुत अधिक होती है.

वैग्यू गाय (Wagyu Cow)

जापान की वैग्यू गाय अपने असाधारण रूप से संगमरमरी (Marbled) मांस के लिए फेमस है, जिसे दुनिया का सबसे महंगा और बेहतरीन गाय माना जाता है.

गिर गाय

भारत में पाई जाने वाली गिर गाय गुजरात गिर जंगल क्षेत्र में मूल रूप से पाई जाती है, इन गायों की दूध देने की क्षमता 1200 से 1800 लीटर तक होती है. इनकी कीमत की बात करें भारत में इनकी कीमत 90,000 से ₹4 लाख ज्यादा होती है.

साहिवाल गाय

साहिवाल गाय का नाम आपने तो सुना ही होगा ये गाये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है. इन गायों की दूध देने की क्षमता 2000 से 3000 लीटर तक होती है.इनकी कीमतों की बात करें तो 80,000 रु से ₹3 लाख तक में खरीदी बेची जाती है.

