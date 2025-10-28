रोजाना 1500 का काजू बादाम खाने वाला 23 करोड़ का भैंसा और 15 करोड़ का घोड़ा बना पुष्कर मेले में शोस्टॉपर्स

Murrah breed buffalo price 23 crores: राजस्थान का मशहूर पुष्कर (Pushkar Fair 2025) पशु मेला इस बार अपने पूरे शबाब पर है. हजारों ऊंट, घोड़े, गाय और भैंसों के बीच ऐसे कुछ जानवर हैं, जिनकी कीमत सुनकर ही लोग हैरान रह जा रहे हैं. इस साल मेले में एक 15 करोड़ का घोड़ा, 23 करोड़ की भैंस और 11 करोड़ का चैंपियन घोड़ा लोगों का सबसे बड़ा आकर्षण बने हुए हैं.

शहबाज़- 15 करोड़ का घोड़ा (15 crore horse India)

चंडीगढ़ के गैरी गिल का घोड़ा 'शहबाज़' इन दिनों मेले (Ajmer Pushkar fair) का स्टार बन गया है. केवल ढाई साल के इस मरवाड़ी नस्ल के घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपये लगाई गई है. गिल के मुताबिक, 'शहबाज़ (Shahbaz horse) ने कई शो जीते हैं और इसकी ब्रिडिंग फीस ही 2 लाख रुपये है. हमें अब तक 9 करोड़ तक के ऑफर मिल चुके हैं.' इसकी चमकदार काया और राजसी चाल देखकर लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लग जाते हैं.

अनमोल - 23 करोड़ की रॉयल भैंस (23 crore buffalo Rajasthan)

राजस्थान की अनमोल भैंस का रुतबा तो और भी बड़ा है. उसके मालिक के मुताबिक, अनमोल की कीमत 23 करोड़ रुपये है. वो बताते हैं कि 'अनमोल को रोजाना दूध, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं. उसे किसी शाही जानवर की तरह पाला जाता है.' लोग मजाक में कहते हैं, 'भैंस नहीं महारानी है ये.'

राणा और बादल — बाकी सब पर भारी (Marwari horse Pushka)

उज्जैन की भैंस 'राणा, जिसकी कीमत 25 लाख रुपये है, भी इस बार लोगों का ध्यान खींच रही है. वहीं, घोड़ा 'बादल'...जो पहले से 285 कोल्ट्स (घोड़े के बच्चे) का पिता है, तीसरी बार पुष्कर पहुंचा है. उसके मालिक को 11 करोड़ तक के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया.

#WATCH | Ajmer, Rajasthan: Horse from Chandigarh, priced at Rs 15 crore, draws attention at Pushkar Cattle Fair.

Owner of the horse, Gary Gill says, "... Shahbaz, a two-and-a-half-year-old horse, has won multiple shows and belongs to a prestigious lineage. His covering fee is Rs… pic.twitter.com/UT4JM3DrPX — ANI (@ANI) October 27, 2025

क्या है खास इस मेले में (Pushkar Mela viral news)

23 अक्टूबर से शुरू हुआ यह मेला 7 नवंबर तक चलेगा. इस साल अब तक 3,021 जानवरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. यहां Best Milk Producer, Best Horse Breed और Best-Dressed Camel जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं. सरकार ने पशुओं की डिजिटल टैगिंग और हेल्थ चेकअप सिस्टम भी शुरू किया है, ताकि किसी भी बीमारी का खतरा न रहे.

