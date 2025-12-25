विज्ञापन

गौरव खन्ना की वाइफ डांस वीडियो की वजह से हुईं ट्रोल, लोग बोले- ओवरएक्टिंग, क्यूट बनने की नाकाम कोशिश

बिग बॉस 19 जीतने के बाद एक सक्सेस पार्टी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें गौरव खन्ना की वाइफ डांस करती नजर आईं. इसी वीडियो पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई थी.

डांस वीडियो पर ट्रोल हुईं गौरव खन्ना की पत्नी
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना इन दिनों अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ खूब सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में एक सक्सेस पार्टी में आकांक्षा का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे कुछ लड़कियों के साथ जमकर नाचती नजर आईं, जबकि गौरव साइड में खड़े होकर उन्हें एंजॉय करते देखते दिखे. इस वीडियो के बाद आकांक्षा को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया, जिस पर अब गौरव ने खुलकर अपनी बात रखी है.

हंगामा स्टूडियो को दिए इंटरव्यू में गौरव ने पूरी घटना दी सफाई

गौरव ने कहा, “सबसे पहले ये साफ करना चाहता हूं कि वो लड़कियां मेरी पब्लिसिस्ट की टीम की मेंबर थीं. बिग बॉस के दौरान इन्होंने बहुत मेहनत की थी और ये उनकी सक्सेस पार्टी थी. मुझे डांस करना ज्यादा पसंद नहीं, इसलिए आकांक्षा ने सोचा कि वो इनके साथ जॉइन होकर इंजॉय करेंगी.”

ट्रोलिंग पर बात करते हुए गौरव ने दिया जवाब

गौरव बोले, “ट्रोल्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे पता है कि ये लोग किसी न किसी के फैन हैं और उनका मकसद बस किसी को नीचा दिखाना होता है. मैं और आकांक्षा अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं.”

उन्होंने पत्नी की तारीफ करते हुए आगे कहा, “मुझे आकांक्षा का एक्सट्रोवर्ट नेचर बहुत पसंद है. उनमें कोई फिल्टर या बनावटी अंदाज नहीं है. यही क्वालिटी है जो मुझे उनसे सबसे ज्यादा प्यार है और यही वजह है कि लोग हमें कपल के तौर पर इतना पसंद करते हैं.”

गौरव और आकांक्षा की शादी 2016 में हुई थी और दोनों की शादी को अब 9 साल पूरे हो चुके हैं. बिग बॉस जीत के बाद दोनों की जिंदगी में खुशियां दोगुनी हो गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का दौर भी जारी है. गौरव का यह बयान न सिर्फ पत्नी के प्रति उनका प्यार दिखाता है, बल्कि ट्रोल्स को भी एक मजबूत जवाब देता है.

