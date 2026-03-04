विज्ञापन
नन्ही बच्ची ने स्टेज पर नानू-दादू के साथ किया इतना जबरदस्त डांस, इंटरनेट पर छा गया Video, मिले 82 लाख व्यूज

एक शादी के संगीत समारोह में नन्ही बच्ची ने अपने नाना और दादा के साथ डांस कर सबका दिल जीत लिया. 82 लाख से ज्यादा लोग इस भावुक वीडियो को देख मुस्कुरा रहे हैं.

शादी में दूल्हा-दुल्हन नहीं, इस नन्ही डांसर ने लूट ली महफिल

शादियों में कई परफॉर्मेंस ऐसी होती हैं जो तालियां बटोर लेती हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें लोग अपने फोन में कैद कर लेते हैं. लेकिन, बहुत कम ऐसे लम्हे होते हैं जो गाना खत्म होने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाते हैं. एक दुल्हन के संगीत समारोह में ऐसा ही एक खूबसूरत पल देखने को मिला, जब एक नन्ही बच्ची अपने नानू और दादू के साथ स्टेज पर डांस करती नजर आई. यह वीडियो अब तक 82 लाख से ज्यादा लोगों का दिल छू चुका है.

स्टेज पर दिखी 3 पीढ़ियों की शानदार जुगलबंदी

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इसे अंजलि दमानी कोरियोग्राफी नामक अकाउंट ने पोस्ट किया. मराठी गाने ‘शेकी' पर आधारित इस क्लिप में बच्ची अपने नानू (नाना) और दादू (दादा) के साथ मंच के बीचोंबीच डांस करती दिखती है. दोनों बुजुर्ग उसके दोनों ओर खड़े होकर उसी के साथ तालमेल में आसान और लयबद्ध स्टेप्स करते हैं. त्योहारी कपड़ों में सजी यह तिकड़ी एकदम परफेक्ट तालमेल में नजर आती है. बच्ची भीड़ से बेखौफ होकर हर स्टेप पूरी आत्मविश्वास के साथ करती है, जबकि दोनों दादाजी प्यार और गर्व से उसे देखते रहते हैं.

देखें Video:

जब गोद में उठाया, गूंज उठीं तालियां

डांस के बीच में एक ऐसा पल आता है, जिसने सभी का दिल जीत लिया. जैसे ही गाने की धुन तेज होती है, दोनों दादाजी मिलकर बच्ची को हल्के से हवा में उठाते हैं. बच्ची अपने हाथ नाटकीय अंदाज में फैलाती है और पूरी तरह उस किरदार में डूबी नजर आती है. दोनों बुजुर्ग उसे मजबूती से थामे मुस्कुरा रहे होते हैं, और पीछे से दर्शकों की जोरदार तालियां और चीयर की आवाज सुनाई देती है. यह वीडियो तकनीकी परफेक्शन से ज्यादा उस सच्ची खुशी के लिए खास है, जो तीनों के चेहरों पर साफ झलकती है.

इंटरनेट पर लोगों ने जताई भावनाएं

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्यार बरसाया. एक यूजर ने लिखा, यह इस बच्ची की जिंदगी का यादगार पल है. दूसरे ने कहा, ये तीनों अपने सुनहरे दौर को जी रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होकर लिखा, जिस लड़की ने अपने दादा और नाना को खो दिया, वह इस बच्ची के जरिए अपना अधूरा सपना जी रही है. शादी जैसे समारोह में जहां आमतौर पर दूल्हा-दुल्हन केंद्र में होते हैं, वहां इस नन्ही डांसर और उसके दो सबसे बड़े चीयरलीडर्स ने पूरी महफिल लूट ली.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

