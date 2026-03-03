विज्ञापन
INSIDE VIDEO: रश्मिका-विजय ने संगीत फंक्शन में रात भर किया था डांस, सुबह 4 बजे तक चला था जश्न

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की संगीत नाइट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई है. इन तस्वीरों में दोनों ही काफी मैजिकल लग रहे हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की संगीत की तस्वीरें आईं सामने
नई दिल्ली:

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक एक करके अपनी  शादी की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. मंगलवार (3 मार्च) सुबह उन्होंने अपनी मचअवेटेड संगीत सेरेमनी की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कीं. बता दें कि रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी को उदयपुर के ITC मेमेंटोस में दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शादी की. 24 फरवरी को, उन्होंने होटल में अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक मजेदार संगीत होस्ट किया.

संगीत नाइट पोस्ट्स

संगीत नाइट के लिए रश्मिका और विजय ने मशहूर डिजाइनर जोड़ी फाल्गुनी शेन पीकॉक इंडिया के कस्टम-मेड आउटफिट पहने थे. रश्मिका ने सिल्वर कलर का आउटफिट पहना था, जबकि विजय ने अपने स्टार स्टडेड ब्लैक आउटफिट से चमक बढ़ाई. दोनों ने एक लंबा केप पहना था, जिससे उनके संगीत लुक में ड्रामा और रॉयलनेस आ गया.

तस्वीरें प्यार, साथ और एक-दूसरे के परिवारों के साथ उनके रिश्ते को दिखाती हैं. एक फैमजैम पिक्चर में विजय, उसके माता-पिता और भाई आनंद, रश्मिका, उसके माता-पिता और उसकी छोटी बहन शिमन मंदाना हैं. विजय और रश्मिका ने सुबह 4 बजे तक डांस किया और पिक्चर्स झूठ नहीं बोलतीं.

अपने कैप्शन में रश्मिका ने लिखा, "प्यार, खुशी के आंसुओं, हंसी, म्यूजिक, गाने, चमक-दमक और रात भर हमारे डांस से भरी रात. यह सच में अब तक की सबसे मजेदार रात थी!! विज्जू और मैं एक-दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे. परिवार हमें सरप्राइज देना चाहता था.. हमारे परिवारों को इतनी आजादी से और इतना अच्छा डांस करते देखकर पूरी तरह एक्साइटेड और सरप्राइज्ड थे! @falgunishanepeacockindia!! दोस्त!!!!! पीस!!यह बहुत हेवी था लेकिन मैं फिर भी पूरी रात इसमें डूबी रही!!" 24.2.26!

"वह रात जब विजय और मैंने अपने परिवारों और दोस्तों के प्यार से घिरे हुए एक साथ डांस किया!"

विजय ने आगे कहा, "शाम हंसते-हंसते बीत गई, आंसू आ गए, डांस करते-करते पैरों के आर्च दुखने लगे, सबकी स्पीच और सरप्राइज में इमोशन्स को संभालते संभालते हमारी आंखें भर आईं." खूबसूरत लोगों से भरी एक बड़ी खुशनुमा पार्टी थी. "@falgunishanepeacockindia ने कपड़ों के साथ जादू किया, वे ड्रैगन बाहर लाए. मैं सुबह 4 बजे तक उसमें था."

