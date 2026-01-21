मामा बने दादा, कार्तिकेय व अमानत के घर आई लाडली लक्ष्मी; शिवराज सिंह चौहान की पोती का ये है नाम

MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) के घर खुशियों ने दस्तक दी है. देशभर में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान अब दादा बन गए हैं. उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और बहू अमानत के घर बेटी का जन्म हुआ है. इस खुशी की जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए पोस्ट में लिखा “हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है.कार्तिकेय पिता बन गए. अमानत मां. 2025 में हमारे घर दो बेटियां आईं और 2026 में फिर बेटी इला का शुभ आगमन हुआ. स्वागतं लक्ष्मी” शिवराज सिंह चौहान ने X पर हॉस्पिटल का एक वीडियो भी शेयर किया है.जिसमे शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय बच्ची के कान में गायत्री मंत्र गुनगुना रहे हैं. इस पोस्ट के बाद उन्हें देशभर से बधाइयां मिल रही हैं.

हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है।

कार्तिकेय पिता बन गए।

अमानत मां।

कोकिला अब दादी जी हैं और मैं दादा।

कुणाल और ऋद्धि चाचा और चाची।

अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा।

2025 में हमारे घर दो बेटियां आई — अमानत और ऋद्धि । 2026 में फिर बेटी इला का शुभ आगमन हुआ।

स्वागतम… pic.twitter.com/PY6Wya5a3s — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 21, 2026

लाडली लक्ष्मी के कानों में फूंका गायत्री मंत्र

बेटियों के प्रति शिवराज सिंह चौहान का लगाव किसी से छिपा नहीं है, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मध्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी, जिसने राज्य की लाखों बेटियों को शिक्षा, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा दी इसके बाद लाडली बहना योजना भी शुरू हुई. अब शिवराज सिंह चौहान के घर “लाडली लक्ष्मी” का जन्म हुआ है. कार्तिकेय सिंह चौहान की शादी अमानत बंसल से मार्च 2025 में राजस्थान में हुई थी. शादी के बाद अब परिवार में नन्हीं बेटी के आगमन से चौहान परिवार की खुशियां और बढ़ गई हैं. मामा से दादा बने शिवराज सिंह चौहान के घर जश्न का माहौल है.

कौन हैं अमानत बंसल?

राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली अमानत बंसल देश के बड़े उद्योगपति की बेटी हैं. अमानत बंसल ने लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की पढ़ाई की है. दोनों की सगाई पिछले साल 17 अक्टूबर को दिल्ली में हुई थी. कार्तिकेय चौहान ने भी अमेरिका में पढ़ाई की है. उन्होंने वर्ष 2022 में पेन्सिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार अमानत बंसल डांस की भी काफी शौकीन हैं. वह क्लासिकल डांसर हैं और भरतनाट्यम करती हैं. सोशल मीडिया पर अमानत के काफी वीडियो मौजूद हैं. अमानत स्टार्टअप कंपनी ‘codee' की फाउंडर भी रह चुकी हैं. अमानत की मां रुचिता बंसल भी बिजनेस से जुड़ी हैं और इज़हार नामक एक संस्था चलाती हैं.

