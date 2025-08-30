गाय के बछड़े को कंधे पर ले जाता दिखा शख्स, जम्मू में बाढ़ के बीच वायरल हुआ Video, यूजर्स बोले- रियल हीरो

जम्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाढ़ जैसे हालात के बीच एक बछड़े को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में, टूटी सड़कें और घूमता मलबा उफनते पानी के दबाव को दर्शा रहा है, इन सबके बीच एक शख्स बछड़े को प्लास्टिक से सावधानीपूर्वक ढक रहा है और लगातार बारिश का सामना करते हुए उसे सुरक्षित रख रहा है.

नरिंदर सिंह (@narindersingh3071) नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "गौ माता की सेवा का मिलेगा आशीर्वाद. बाढ़ के हालात में गौ माता को सुरक्षित रखते हुए गौ मां के सेवक." पिछले हफ़्ते हुई भारी बारिश ने जम्मू संभाग में तबाही मचाई है, जिससे बादल फटने, अचानक बाढ़ आने, नदियों में उफान आने, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और पुलों व सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है.

देखें Video:

निचले इलाके जलमग्न हैं, जिससे निवासियों को विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है, जिसमें उस शख्स की बहादुरी और करुणा की सराहना की जा रही है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह शख्स बछड़े को अपने कंधे पर उठाकर उसकी रक्षा करता हुआ और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति के कारण यह इलाका असुरक्षित हो गया है.

यह वीडियो 28 अगस्त, 2025 को शेयर किया गया था और तब से इसे 5 लाख 87 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 97 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. इस पर ढेरों कमेंट्स भी आ रहे हैं. इंस्टाग्राम यूज़र्स इस वीडियो से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उस शख्स के साहस और करुणा की तारीफ की. कई लोगों ने बछड़े की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उसे "सच्चा हीरो" कहा. एक यूज़र ने लिखा, "यकीन मानिए, वह वाकई एक रत्न है." एक अन्य यूज़र ने कहा, "अच्छे दिल वाले इंसान!" एक ने लिखा, "इस आदमी के लिए बहुत सम्मान".

