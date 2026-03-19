Crime Patrol का सीन लग रहा है! कीचड़ भरे तालाब में लेटकर कपल ने कराया प्री-वेडिंग शूट, खूब उड़ा मजाक

आजकल प्री-वेडिंग शूट्स में कुछ अलग और यूनिक करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन, कई बार यही अलग करने की कोशिश लोगों को ट्रोलिंग का शिकार भी बना देती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल कीचड़ भरे तालाब में प्री-वेडिंग शूट करवाता नजर आ रहा है.

तालाब में ‘रोमांटिक' सीन या अजीब एक्सपेरिमेंट?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल गंदे पानी से भरे एक तालाब में लेटा हुआ है, जबकि फोटोग्राफर आसपास खड़े होकर उन्हें ‘सिनेमैटिक' पोज देने के निर्देश दे रहे हैं. जहां आमतौर पर प्री-वेडिंग शूट में खूबसूरत लोकेशन, सनसेट, फूलों के खेत या रोमांटिक बैकग्राउंड होते हैं, वहीं इस कपल ने कुछ हटकर करने की कोशिश की. हालांकि, यह एक्सपेरिमेंट लोगों को अजीब और असहज लग रहा है.

देखें Video:

Pre Wedding Shoots are getting too weird 😂😂 pic.twitter.com/xhVKjoZrVy — Rosy (@rose_k01) March 18, 2026

सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग की बाढ़

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट यूजर्स ने इस पर मजेदार और तंज भरे कमेंट्स करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, 'जब बजट कहे सिंपल शूट, लेकिन डायरेक्टर बोले टाइटैनिक और गंगनम स्टाइल का संगम. दूसरे यूजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये शादी हो रही है या Crime Patrol का अगला एपिसोड? वहीं, एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, ये प्री-वेडिंग नहीं, पोस्ट-वेडिंग शूट लग रहा है!

क्रिएटिविटी या ओवरडोज?

यह वीडियो सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आजकल कपल्स अलग दिखने के चक्कर में भावनाओं से ज्यादा ‘शॉक वैल्यू' पर ध्यान दे रहे हैं? जहां एक तरफ कुछ लोग इसे क्रिएटिविटी मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे पूरी तरह अनप्रोफेशनल और ओवर-द-टॉप बता रहे हैं.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

यह भी पढ़ें: फेसमास्क लगाकर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगी कर्मचारी, देखते ही बॉस ने जो कहा, हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग

बेटी कर रही थी डांस, तभी बीच में आ गए पापा! चप्पल पहनकर किया कुछ ऐसा, इंटरनेट पर बन गए स्टार

शरीर में भर गई हवा, बन गई ‘Balloon Kitty'! बिल्ली को हुई ऐसी दुर्लभ बीमारी, वजह जान चौंक जाएंगे