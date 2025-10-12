विज्ञापन
विशेष लिंक

9 दिन की छुट्टी, चैट-मेल से भी मुक्ति! दिवाली पर इस कंपनी ने कर्मचारियों की मौज कर दी

CEO ने अपने संदेश में कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से आराम करने की सलाह दी, ताकि छुट्टियों के बाद वे नई ऊर्जा के साथ काम पर लौटें. 

Read Time: 2 mins
Share
9 दिन की छुट्टी, चैट-मेल से भी मुक्ति! दिवाली पर इस कंपनी ने कर्मचारियों की मौज कर दी

9 Days Off on Diwali: दिवाली आने वाली है. छुट्टी शुरू होने से पहले काम निबटाने हैं. सोमवार से शुक्रवार तक वर्कलोड की आपाधापी, तनाव और मानसिक थकान के बीच अचानक से एक मेल आता है. कंपनी के सीईओ का. इसमें‍ दिवाली की छुट्टी का ऐलान होता है. 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन नहीं, बल्कि पूरे 9 दिन का. यही नहीं, अभी और सुनिए... मेल में सीईओ लिखते हैं-

इस दिवाली ईमेल बंद करो, देर रात तक ठहाके लगाओ, खूब मिठाइयां खाओ और सोने की कला यानी अच्‍छी नींद लेना सीखो. 

अब बताइए कि ऐसा मेल पढ़कर भला कौन-सा इंप्‍लॉई गदगद न हो जाए. कॉर्पोरेट युग में जहां कंपनियां  वर्क फ्रॉम होम लगभग खत्‍म कर रही है, रिटर्न-टू-ऑफिस नियम सख्‍त कर रही हैं, कर्मचारियों की थकान और वर्क-लाइफ बैलेंस पर डिबेट चल रही है, एक पीआर यानी पब्लिक रिलेशन कंपनी Elite Marque ने अपने इंप्‍लॉईज को 9 दिन की छुट्टी दे दी, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ मजे से त्‍यौहार मनाएं और खुद को पूरी तरह रिफ्रेश कर सकें. 

'छुट्टियों में कोई ऑफिशियल मेल या वर्क चैट न खोलें'  

कंपनी के फाउंडर और CEO रजत ग्रोवर ने कर्मचारियों को एक बेहद संवेदनशील ईमेल भेजा. उन्‍होंने लिखा- 'इस दिवाली ईमेल बंद करो, देर रात तक ठहाके लगाओ, खूब मिठाइयां खाओ और सोने की कला में निपुण हो.' उन्होंने सभी से कहा कि छुट्टियों के दौरान किसी भी तरह का ऑफिस ईमेल या वर्क चैट न खोलें. 

ग्रोवर ने अपने संदेश में कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से आराम करने की सलाह दी, ताकि छुट्टियों के बाद वे नई ऊर्जा के साथ काम पर लौटें. 

इंप्‍लॉई बोले- यही असली वर्क कल्चर है 

कंपनी की एक कर्मचारी ने LinkedIn पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'हर कोई वर्क कल्चर की बात करता है, लेकिन सच्चा वर्क कल्चर वही होता है जहां इंप्‍लॉयर अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं. Elite Marque ने हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका दिया, ये दिवाली पर एक सच्ची सौगात है.' उन्होंने आगे लिखा कि ऐसी संस्था में काम करना जो अपने कर्मचारियों की खुशहाली को गंभीरता से लेती है, वाकई एक सौभाग्य है.' 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali Holiday, Diwali Celebration, Company News, PR Agency, Diwali Gift
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com