SCO मीटिंग से पहले चीन ने अपनी विदेश नीति के 'चाणक्य' को हिरासत में क्यों लिया?

चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश संबंध विभाग के प्रमुख वरिष्ठ राजनयिक लियू जियानचाओ (Liu Jianchao) को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. समाचार पत्र ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने रविवार एक खबर में यह दावा किया. सूत्रों के हवाले से खबर में कहा गया है कि 61 वर्षीय वरिष्ठ राजनयिक को जुलाई के अंत में विदेश यात्रा से बीजिंग लौटने के बाद पूछताछ के लिए ले जाया गया था. हालांकि, अभी तक उनकी हिरासत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मालूम हो कि लियू जियानचाओ को वर्तमान चीनी विदेश मंत्री वांग यी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था. वह वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी के विदेशी राजनीतिक दलों के साथ संबंधों के समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उन्हें चीन की विदेश नीति का 'चाणक्य' माना जाता था.
लियू को चीन का भावी विदेश मंत्री माना जाता था
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के अंतरराष्ट्रीय विभाग के मंत्री लियू को भावी विदेश मंत्री माना जा रहा है और उनके राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ घनिष्ठ संबंध हैं. यहां की आधिकारिक मीडिया के अनुसार, लियू ने उस CPC प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, जो 28 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका में ‘लिबरेशन मूवमेंट समिट' में शामिल हुआ था.
SCO मीटिंग से पहले लियू को हिरासत में लेने से खलबली
इस महीने के अंत में चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक से पहले लियू की हिरासत की खबर से चीनी आधिकारिक और राजनयिक हलकों में खलबली मच गई. दस सदस्यीय एससीओ का शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से एक सितम्बर तक आयोजित होगा.
हाल ही में एस जयशंकर ने भी की थी मुलाकात
लियू उन शीर्ष अधिकारियों में से एक थे, जिनसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 जुलाई को यहां अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की थी और पिछले साल रूस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई बैठक के बाद संबंधों की प्रगति पर चर्चा की थी. लियू चीन के विदेश नीति के चाणक्य माने जाते हैं.
