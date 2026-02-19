कुंग फू करते AI रोबोट को देख लोग बोले- क्या करके मानेगा चीन! दुनिया रह गई दंग

China Spring Festival Gala: चीन के मशहूर CCTV Spring Festival Gala में इस बार टेक्नोलॉजी का ऐसा जलवा दिखा, जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया. हर साल चीनी नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाला यह शो देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम माना जाता है. इस बार मंच पर इंसानों के साथ-साथ रोबोट भी सितारे बन गए.

रोबोट्स का कमाल (Unitree G1 humanoid robot)

चीनी कंपनी Unitree Robotics द्वारा तैयार किए गए G1 ह्यूमनॉइड रोबोट पहली बार पूरी तरह ऑटोमेटेड अंदाज में नजर आए. इंसान जितनी ऊंचाई वाले इन रोबोट्स ने कुंग फू के जटिल दांव पेंच दिखाए. बैकफ्लिप, घुटनों पर लैंडिंग, तेज स्पिन और ग्रुप कोआर्डिनेशन ऐसा कि एक भी रोबोट नहीं गिरा. यही वजह है कि इंटरनेट पर इन दिनों China humanoid robot, Spring Festival Gala robot performance, CCTV viral video जैसे कीवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं. उनकी चाल में इत्मीनान था और मूवमेंट में गजब का तालमेल. कई दर्शकों को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि वे मशीन देख रहे हैं.

Are you watching the Chinese New Year Gala? The Robot Kungfu show is mind blowing!!!



They just executed a coordinated martial arts routine with spatial precision, rhythm control, and dynamic balance adjustments in real time.



Kung fu, one of China's most iconic traditional art… pic.twitter.com/qASzxM283b — Evrim Kanbur (@WhileTravelling) February 16, 2026

क्यों बढ़ी बहस? (CCTV robot performance)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस बार रोबोट्स की परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा जटिल और सटीक थी. कुछ विदेशी मीडिया आउटलेट्स ने भी इसे टेक्नोलॉजी की बड़ी छलांग बताया. सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अगर रोबोट अब डांस और मार्शल आर्ट कर सकते हैं, तो आगे क्या क्या मुमकिन होगा. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के तेजी से बढ़ते असर की झलक भी है.

क्या रोबोट ले लेंगे इंसानों की जगह? चीन के मंच से उठे सवाल (Chinese AI robot viral video)

चीन का यह मंचन महज एक शो नहीं था, बल्कि आने वाले कल की दस्तक जैसा लगा. रोबोट्स ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार अब किसी से कम नहीं. अब देखना यह है कि इंसान और मशीन की यह जुगलबंदी आगे किस मोड़ पर पहुंचती है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.