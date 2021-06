CBSE 12th Board: 10वीं और 11वीं के नंबरों से तय होगा रिजल्ट, ट्विटर पर छाए ऐसे Memes और Jokes

10वीं और 11वीं के नंबरों से तय होगा 12वीं का रिजल्ट, ट्विटर पर छाए ऐसे Memes और Jokes

CBSE ने आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि उसकी योजना है कि कक्षा 12 के छात्रों के लिए मूल्यांकन मानदंड (CBSE Evaluation Criteria) कक्षा 10 और कक्षा 11 के परिणामों (Result Of Class 12th On The Basis Class 11 And Class 10th Marks) पर आधारित होगा और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे. बोर्ड ने कक्षा 12 की परीक्षा के लिए अपना मूल्यांकन मानदंड प्रस्तुत करते हुए अदालत को बताया कि 40 प्रतिशत अंक कक्षा 12 के प्री-बोर्ड पर आधारित होंगे. जबकि 10वीं और 11वीं के परीक्षा के भी 30-30 फीसदी अंक जुटेंगे. बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट में पिछली परीक्षाओं के प्रदर्शन को भी अहमियत देने का फैसला किया है. फैसला आते ही ट्विटर पर #CBSE टॉप ट्रेंड करने लगा. स्टूडेंट्स ने मीम्स और जोक्स के जरिए अपने रिएक्शन्स दिए हैं. जिनको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे.