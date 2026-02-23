विज्ञापन
मरने से कुछ पल पहले लोग क्या कहते हैं? किस बात का देते हैं इशारा, ICU नर्स ने सुनाए रूह कंपा देने वाले लफ्ज

अस्पताल के उस खामोश कमरे में...जहां मशीनों की बीप के बीच जिंदगी और मौत आमने-सामने खड़ी होती है, वहां कुछ ऐसे अल्फाज गूंजते हैं जो रूह तक उतर जाते हैं. एक नर्स ने दावा किया है कि मरने से पहले ज्यादातर लोग एक जैसी बातें कहते हैं. क्या सच में इंसान को अपनी आखिरी घड़ी का एहसास हो जाता है?

मरने से कुछ पल पहले लोग क्या कहते हैं? किस बात का देते हैं इशारा, ICU नर्स ने सुनाए रूह कंपा देने वाले लफ्ज
आखिरी सांस से पहले बदल जाता है सब कुछ, क्या इंसान को अपनी रुख्सत का एहसास हो जाता है?

ICU Nurse Last Words: अस्पताल का ICU...बाहर से बस एक कमरा लगता है, लेकिन अंदर से हर एक सांस की कीमत होती है. मशीनों की हल्की बीप, धीमी रोशनी और हवा में घुली एक अजीब सी खामोशी. इसी सन्नाटे के बीच कुछ ऐसे जुमले सुनाई देते हैं, जो रोंगटे खड़े कर दें. एक नर्स ने दावा किया है कि मरने से ठीक पहले ज्यादातर मरीज लगभग एक जैसी बातें कहते हैं. जैसे उन्हें अपनी आखिरी घड़ी का इल्म हो चुका हो. क्या यह महज इत्तेफाक है, या सच में इंसान को रुख्सत से पहले कोई अंदरूनी पैगाम मिल जाता है? आइए, इस रहस्यमय दास्तान को करीब से समझते हैं.

Photo Credit: iStock

ICU के सन्नाटे में सुनी गई बातें (nine last words viral)

फ्लोरिडा की 29 साल की ICU नर्स कर्स्टी रॉबर्ट्स (Kirstie Roberts) ने हाल ही में एक वीडियो में अपने चार साल के अनुभव साझा किए. उनके मुताबिक, मौत से ठीक पहले मरीजों में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है. वह कहती हैं कि कई मरीज आखिरी पलों में लगभग एक जैसे जुमले बोलते हैं. ICU nurse experience, what people say before death, deathbed words जैसे कीवर्ड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और कई मेडिकल प्रोफेशनल्स ने भी उनके अनुभव की तसदीक की है.

मौत से पहले के नौ जुमले (Nine Common Last Words)

कर्स्टी बताती हैं कि कई मरीज कहते हैं, 'मेरे परिवार से कह देना कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं. कुछ कहते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा. कुछ साफ लफ्जों में बोलते हैं, मुझे पता है मैं जाने वाला हूं.' कुछ मरीज कहते हैं, 'कोई मुझे बुला रहा है.' हैरत की बात यह है कि कई बार मेडिकल रिपोर्ट और वाइटल्स नॉर्मल होते हैं, फिर भी अचानक सब बदल जाता है. नर्स इसे एक ट्रांजिशन कहती हैं, 'जैसे रूह आहिस्ता-आहिस्ता रुख्सत की तैयारी कर रही हो.'

Photo Credit: iStock

विज्ञान या आध्यात्मिक सफर (Science or Spiritual Transition)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टर मानते हैं कि मौत से पहले दिमाग शरीर को संकेत देता है, जिससे बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन कई नर्सों का कहना है कि यह सिर्फ मेडिकल साइंस से आगे की बात है. Near death experience, ICU nurse viral video, patients sense death जैसे सर्च टर्म्स तेजी से खोजे जा रहे हैं. लोगों का सवाल है, क्या इंसान अपनी मौत को पहले से महसूस कर लेता है? ICU की खामोश फिजा में सुने गए ये अल्फाज सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि जिंदगी की नश्वरता की याद दिलाते हैं. यह खबर बताती है कि मौत सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी जज्बाती और शायद रूहानी सफर भी हो सकती है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

